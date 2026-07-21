21 Temmuz
Fenerbahçe-Gornik Zabrze
1-059'
21 Temmuz
Mjaellby-Lincoln Red Imps FC
3-0
21 Temmuz
AGF-Lech Poznan
1-4
21 Temmuz
Thun-Dinamo Zagreb
1-058'
21 Temmuz
Sturm Graz-Heart of Midlothian
1-045'
21 Temmuz
Vikingur Reykjavik-Hapoel Beer Sheva
0-016'
21 Temmuz
Larne-FK Crvena Zvezda
0-016'

Gornik Zabrze taraftarı, Türk polisine saldırdı!

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi eleme maçı öncesinde Polonyalı taraftarlar deplasman tribününde taşkınlık çıkardı. Polis ekipleri olaylara müdahale ederken Fenerbahçeli taraftarlar da yaşananlara tepki gösterdi.

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calendar 21 Temmuz 2026 21:09 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 21:17
Gornik Zabrze taraftarı, Türk polisine saldırdı!
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı karşılaşma öncesinde deplasman tribününde gerginlik yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Chobani Stadı'ndaki müsabaka öncesinde Polonya ekibinin taraftarlarının taşkınlık çıkardığı belirtildi.

POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Gornik Zabrze taraftarları ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, olay çıkaran taraftarlara müdahale etti.

Yaşanan gerginlik anları çevrede bulunan kişiler tarafından görüntülendi.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN TEPKİ

Fenerbahçeli taraftarların da deplasman tribününde yaşanan olaylara tepki gösterdiği aktarıldı.

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