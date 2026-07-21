Gornik Zabrze taraftarı, Türk polisine saldırdı!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı karşılaşma öncesinde deplasman tribününde gerginlik yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Gornik Zabrze taraftarları ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, olay çıkaran taraftarlara müdahale etti.
Yaşanan gerginlik anları çevrede bulunan kişiler tarafından görüntülendi.
FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarların da deplasman tribününde yaşanan olaylara tepki gösterdiği aktarıldı.
Chobani Stadı'ndaki müsabaka öncesinde Polonya ekibinin taraftarlarının taşkınlık çıkardığı belirtildi.
Gornik Zabrze taraftarları, polise saldırdı.pic.twitter.com/gc5sTUX0mh
— Sporxtv (@sporxtv) July 21, 2026
POLİS EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Gornik Zabrze taraftarları ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçleri, olay çıkaran taraftarlara müdahale etti.
Yaşanan gerginlik anları çevrede bulunan kişiler tarafından görüntülendi.
FENERBAHÇELİ TARAFTARLARDAN TEPKİ
Fenerbahçeli taraftarların da deplasman tribününde yaşanan olaylara tepki gösterdiği aktarıldı.