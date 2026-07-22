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Fenerbahçe, Guirassy'i bitirdi bitiriyor!

Fenerbahçe, yüksek maliyeti nedeniyle askıya aldığı 30 yaşındaki golcü için Borussia Dortmund ile bir kez daha masaya oturdu. Taraflar, bonservis bedeli konusunda 25 milyon Euro'ya el sıkıştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 09:08
Haber: Sözcü
Fenerbahçe, Guirassy'i bitirdi bitiriyor!
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Mason Greenwood transferinin ardından golcü takviyesine yönelen Fenerbahçe'de Serhou Guirassy konusunda olumlu gelişmeler var. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli yönetim, 1 ay önce Borussia Dortmund ile Gineli forvetin transferi için görüşmelere başlamıştı. Ancak Almanlar'ın 35 milyon Euro talep etmesi nedeniyle yönetim, Guirassy'yi beklemeye aldı.

Şampiyonlar Ligi maratonunun başlamasıyla Fenerbahçe yönetimi, Guirassy için bir kez daha Dortmund ile masaya oturdu.

TAKSİTLİ ÖDEME OLACAK

Başkan Aziz Yıldırım'ın talimatıyla harekete geçen yönetici Cihan Kamer, Dortmund'un inadını kırdı ve taraflar 25 milyon Euro'ya anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'nin bu rakamı da taksitler halinde Alman kulübüne ödeyeceği öğrenildi.

Gineli golcü ise yıllık bonuslarla birlikte 10 milyon Euro ücret alacak.

GUIRASSY KİMDİR?

Guirassy; Stade Laval, Lille, Auxerre, Amiens, Köln, Stuttgart, Rennes ve Dortmund formalarını giydi. Kariyeri boyunca 406 resmi maça çıkarken 187 gol atıp, 31 asist yaptı. Güncel piyasa değeri 50 milyon Euro civarında. 

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