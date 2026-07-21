21 Temmuz
Fenerbahçe-Gornik Zabrze
1-059'
21 Temmuz
Mjaellby-Lincoln Red Imps FC
3-0
21 Temmuz
AGF-Lech Poznan
1-4
21 Temmuz
Thun-Dinamo Zagreb
1-058'
21 Temmuz
Sturm Graz-Heart of Midlothian
1-045'
21 Temmuz
Vikingur Reykjavik-Hapoel Beer Sheva
0-016'
21 Temmuz
Larne-FK Crvena Zvezda
0-016'

Galatasaray'dan Leao'ya flaş teklif!

Galatasaray, Rafael Leao için Milan ile görüşmelere başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 22:00 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 22:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Leao'ya flaş teklif!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Galatasaray, hücum hattına dünya çapında bir yıldız kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların, Milan forması giyen Rafael Leao'nun transferi için İtalyan kulübüyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.

MILAN'IN TALEBİ 50 MİLYON EURO

Calciomercato'nun haberine göre Milan, Portekizli futbolcunun bonservisi için yaklaşık 50 milyon euro talep ediyor. Galatasaray yönetiminin, İtalyan ekibinin belirlediği rakamı aşağı çekmek amacıyla temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

LEAO'YA DEV MAAŞ TEKLİFİ

Sarı-kırmızılıların, Rafael Leao'yu ikna etmek için oldukça yüksek bir ücret önerdiği de iddia edildi. Galatasaray'ın yıldız oyuncuya bonuslarla birlikte yıllık 11 milyon euroyu bulan bir sözleşme sunduğu kaydedildi.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Transferde henüz taraflar arasında kesin bir anlaşmaya varılmadığı, görüşmelerin hem Milan hem de oyuncu cephesiyle devam ettiği aktarıldı. Galatasaray'ın, mali şartların uygun hale gelmesi durumunda transferi sonuçlandırmak istediği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.