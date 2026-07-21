Galatasaray'dan Leao'ya flaş teklif!

Galatasaray, hücum hattına dünya çapında bir yıldız kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların, Milan forması giyen Rafael Leao'nun transferi için İtalyan kulübüyle görüşmelere başladığı öne sürüldü.
MILAN'IN TALEBİ 50 MİLYON EURO
Calciomercato'nun haberine göre Milan, Portekizli futbolcunun bonservisi için yaklaşık 50 milyon euro talep ediyor. Galatasaray yönetiminin, İtalyan ekibinin belirlediği rakamı aşağı çekmek amacıyla temaslarını sürdürdüğü belirtildi.
LEAO'YA DEV MAAŞ TEKLİFİ
Sarı-kırmızılıların, Rafael Leao'yu ikna etmek için oldukça yüksek bir ücret önerdiği de iddia edildi. Galatasaray'ın yıldız oyuncuya bonuslarla birlikte yıllık 11 milyon euroyu bulan bir sözleşme sunduğu kaydedildi.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Transferde henüz taraflar arasında kesin bir anlaşmaya varılmadığı, görüşmelerin hem Milan hem de oyuncu cephesiyle devam ettiği aktarıldı. Galatasaray'ın, mali şartların uygun hale gelmesi durumunda transferi sonuçlandırmak istediği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.
MILAN'IN TALEBİ 50 MİLYON EURO
Calciomercato'nun haberine göre Milan, Portekizli futbolcunun bonservisi için yaklaşık 50 milyon euro talep ediyor. Galatasaray yönetiminin, İtalyan ekibinin belirlediği rakamı aşağı çekmek amacıyla temaslarını sürdürdüğü belirtildi.
LEAO'YA DEV MAAŞ TEKLİFİ
Sarı-kırmızılıların, Rafael Leao'yu ikna etmek için oldukça yüksek bir ücret önerdiği de iddia edildi. Galatasaray'ın yıldız oyuncuya bonuslarla birlikte yıllık 11 milyon euroyu bulan bir sözleşme sunduğu kaydedildi.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Transferde henüz taraflar arasında kesin bir anlaşmaya varılmadığı, görüşmelerin hem Milan hem de oyuncu cephesiyle devam ettiği aktarıldı. Galatasaray'ın, mali şartların uygun hale gelmesi durumunda transferi sonuçlandırmak istediği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.