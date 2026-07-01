Eski Başkan Ali Koç, Fenerbahçe maçını tribünden takip etti

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın karşılaşmasını yerinde takip etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LOCADA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Ali Koç, müsabakayı locasında stat isim sponsoru ve iş insanı Hamdi Ulukaya ile birlikte izledi. Koç'a eski Fenerbahçe yöneticileri Burak Kızılhan ve Ahmet Ketenci de eşlik etti.
Ali Koç, müsabakayı locasında stat isim sponsoru ve iş insanı Hamdi Ulukaya ile birlikte izledi. Koç'a eski Fenerbahçe yöneticileri Burak Kızılhan ve Ahmet Ketenci de eşlik etti.