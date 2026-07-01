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Eski Başkan Ali Koç, Fenerbahçe maçını tribünden takip etti

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın karşılaşmasını tribünden takip etti. Koç'a locada Hamdi Ulukaya, Burak Kızılhan ve Ahmet Ketenci eşlik etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 00:08
Eski Başkan Ali Koç, Fenerbahçe maçını tribünden takip etti
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Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli takımın karşılaşmasını yerinde takip etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LOCADA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Ali Koç, müsabakayı locasında stat isim sponsoru ve iş insanı Hamdi Ulukaya ile birlikte izledi. Koç'a eski Fenerbahçe yöneticileri Burak Kızılhan ve Ahmet Ketenci de eşlik etti.

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