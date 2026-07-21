Beşiktaş ile adı geçti, Abdul Fatawu imzayı attı

Transfer çalışmalarını sürdüren Ipswich Town, Beşiktaş'ın da gündemine gelen Leicester City'nin Ganalı kanat oyuncusu Abdul Fatawu'yu kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibi, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Leicester City'ye 23,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Ipswich Town'dan yapılan açıklamada, genç isimle 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Ipswich Town'dan yapılan açıklamada, genç isimle 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.