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Beşiktaş ile adı geçti, Abdul Fatawu imzayı attı

Ipswich Town, Beşiktaş ile adı geçen Leicester City'li Abdul Fatawu'yu transfer etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 19:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş ile adı geçti, Abdul Fatawu imzayı attı
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Transfer çalışmalarını sürdüren Ipswich Town, Beşiktaş'ın da gündemine gelen Leicester City'nin Ganalı kanat oyuncusu Abdul Fatawu'yu kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibi, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Leicester City'ye 23,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Ipswich Town'dan yapılan açıklamada, genç isimle 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

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