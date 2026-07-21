Kawhi Leonard soruşturması 2026-27 sezonuna sarkabilir

NBA'in, Kawhi Leonard'ın Los Angeles Clippers ile yaptığı önceki sözleşmeye ilişkin yürüttüğü soruşturmanın 2026-27 sezonu başlamadan sonuçlanmayabileceği ve bunun da yıldız oyuncunun Toronto Raptors'a takasını belirsizliğe sürüklediği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'ten John Hollinger'ın haberine göre NBA'in yürüttüğü soruşturma, toplu iş sözleşmesi kapsamında başlayabilecek uzun hukuki sürecin yalnızca ilk aşamasını oluşturuyor.
Haberde, soruşturmayı yürüten ekibin çalışmalarını tamamlamasının ardından maaş bütçesi kurallarının ihlal edilip edilmediğine ilişkin dosyanın bağımsız hakeme taşınacağı, daha sonra ise olası itiraz sürecinin başlayacağı ve ancak tüm bu aşamaların ardından NBA başkanı Adam Silver'ın olası yaptırımlara karar verebileceği belirtildi.
Bu takvim nedeniyle Leonard'ın, 30 Haziran'da Toronto Raptors'a takası konusunda anlaşma sağlanmasına rağmen ekim ayında başlayacak hazırlık kampları sırasında resmen hâlâ Clippers oyuncusu olarak görünme ihtimali bulunuyor.
Raptors ile Clippers, NBA'in Leonard'ın 2021 yılında finansal teknoloji şirketi Aspiration ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının oyuncu ücretlendirme kurallarını ihlal edip etmediğini incelemesi nedeniyle takası karşılıklı anlaşmayla resmiyete dökmeyi ertelemişti.
Clippers sahibi Steve Ballmer'ın söz konusu şirkete yatırım yapmış olması, bu anlaşmanın Leonard'a NBA kontratı dışında kurallara aykırı ek menfaat sağlayıp sağlamadığı yönünde soru işaretleri doğurmuştu.
Toronto cephesi ise süreç boyunca kamuoyuna güven veren açıklamalar yapmayı sürdürdü.
TSN'den Josh Lewenberg'in kısa süre önce aktardığı habere göre Raptors yönetimi, takası bozabilecek tek senaryonun Leonard'ın mevcut kontratının tamamen geçersiz sayılması olduğunu düşünüyor. Ancak lig çevreleri bu ihtimali son derece düşük görüyor.
Taraflar arasında varılan anlaşmaya göre Toronto, Kawhi Leonard'ı kadrosuna katarken Brandon Ingram, Gradey Dick, 2031 ve 2033 yıllarına ait korumasız birinci tur draft hakları, 2027 yılı birinci tur draft hakkı değişim opsiyonu ve iki adet ikinci tur draft hakkını Clippers'a gönderecek.
Ancak soruşturma sonuçlanana kadar Ingram ile Dick resmî olarak Raptors oyuncusu olmaya devam ederken, Leonard da Clippers ile sözleşmeli oyuncu statüsünü koruyor.
Hollinger, sürecin uzamasının her iki kulübü de sezon öncesi dönemde belirsizlik içerisinde bırakabileceğini ifade etti.
Deneyimli gazeteci ayrıca olası lig cezalarının zaman geçtikçe caydırıcılığını yitirebileceğini de vurguladı.
Örneğin Leonard'ın kontratının iptal edilmesi, sözleşmesinde yalnızca bir sezon kalmış olması nedeniyle artık geçmişe kıyasla daha sınırlı etki yaratacak.
Buna ek olarak Clippers, olası cezalarda el konulabilecek en değerli varlığı olan 2026 NBA Draftı'ndaki beşinci sıra seçimini de Keaton Wagler seçiminde kullanmış durumda.
Bununla birlikte Hollinger, soruşturmada ihlal tespit edilmesi halinde Clippers'ın gelecekteki draft haklarının hâlâ ceza kapsamına alınabileceğini belirtti.
Özellikle Indiana'dan gelecek 2029 birinci tur draft hakkı ile Clippers'ın 2030-2033 yılları arasındaki kendi birinci tur seçim haklarının olası yaptırımlar arasında yer alabileceği ifade edildi.
Raptors'ın da soruşturma sonuçlanmadan bu takası kabul ederek önemli bir risk üstlendiği kaydedildi.
Haberde Toronto yönetiminin devam eden soruşturmanın farkında olmasına rağmen sezon öncesi planlarının büyük bölümünü askıya alarak sürecin netleşmesini beklemeyi tercih ettiği aktarıldı.
Leonard'ın ilerleyen süreçte ceza alması ya da beklenmedik başka yaptırımlarla karşılaşması halinde Raptors'ın, takasa önemli miktarda varlık ayırmış olmasına rağmen planlarını yeniden şekillendirmek zorunda kalabileceği belirtildi.
Saha içi performansı açısından ise Leonard'ın hâlâ NBA'in en elit iki yönlü oyuncularından biri olduğu vurgulandı.
Yıldız forvet, 2025-26 sezonunda çıktığı 65 maçta 27.9 sayı, 6.4 ribaund, 3.6 asist ve 1.9 top çalma ortalamaları yakalarken, sahadan yüzde 50.5, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 38.7 ve serbest atış çizgisinden yüzde 89.2 isabet oranıyla oynadı.
Leonard sezonu All-Star seçilerek, All-NBA İkinci Takımı'na girerek ve MVP oylamasını yedinci sırada tamamlayarak noktaladı.
Toronto Raptors ise geçtiğimiz normal sezonu 46 galibiyet ve 36 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nı beşinci sırada tamamladıktan sonra, ilk turda Cleveland'a yedi maç sonunda elendi.
Kulüp yönetimi, Leonard'ın takımı yeniden şampiyonluk yarışına taşıyabilecek oyuncu olduğuna inanmaya devam ediyor.
Ancak soruşturmanın normal sezonun içine kadar uzama ihtimali nedeniyle hem Raptors hem de Clippers'ın 2026-27 sezonuna yaz döneminin en büyük takaslarından biri konusunda belirsizlik içerisinde başlama ihtimali bulunuyor.
Haberde, soruşturmayı yürüten ekibin çalışmalarını tamamlamasının ardından maaş bütçesi kurallarının ihlal edilip edilmediğine ilişkin dosyanın bağımsız hakeme taşınacağı, daha sonra ise olası itiraz sürecinin başlayacağı ve ancak tüm bu aşamaların ardından NBA başkanı Adam Silver'ın olası yaptırımlara karar verebileceği belirtildi.
Bu takvim nedeniyle Leonard'ın, 30 Haziran'da Toronto Raptors'a takası konusunda anlaşma sağlanmasına rağmen ekim ayında başlayacak hazırlık kampları sırasında resmen hâlâ Clippers oyuncusu olarak görünme ihtimali bulunuyor.
Raptors ile Clippers, NBA'in Leonard'ın 2021 yılında finansal teknoloji şirketi Aspiration ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının oyuncu ücretlendirme kurallarını ihlal edip etmediğini incelemesi nedeniyle takası karşılıklı anlaşmayla resmiyete dökmeyi ertelemişti.
Clippers sahibi Steve Ballmer'ın söz konusu şirkete yatırım yapmış olması, bu anlaşmanın Leonard'a NBA kontratı dışında kurallara aykırı ek menfaat sağlayıp sağlamadığı yönünde soru işaretleri doğurmuştu.
Toronto cephesi ise süreç boyunca kamuoyuna güven veren açıklamalar yapmayı sürdürdü.
TSN'den Josh Lewenberg'in kısa süre önce aktardığı habere göre Raptors yönetimi, takası bozabilecek tek senaryonun Leonard'ın mevcut kontratının tamamen geçersiz sayılması olduğunu düşünüyor. Ancak lig çevreleri bu ihtimali son derece düşük görüyor.
Taraflar arasında varılan anlaşmaya göre Toronto, Kawhi Leonard'ı kadrosuna katarken Brandon Ingram, Gradey Dick, 2031 ve 2033 yıllarına ait korumasız birinci tur draft hakları, 2027 yılı birinci tur draft hakkı değişim opsiyonu ve iki adet ikinci tur draft hakkını Clippers'a gönderecek.
Ancak soruşturma sonuçlanana kadar Ingram ile Dick resmî olarak Raptors oyuncusu olmaya devam ederken, Leonard da Clippers ile sözleşmeli oyuncu statüsünü koruyor.
Hollinger, sürecin uzamasının her iki kulübü de sezon öncesi dönemde belirsizlik içerisinde bırakabileceğini ifade etti.
Deneyimli gazeteci ayrıca olası lig cezalarının zaman geçtikçe caydırıcılığını yitirebileceğini de vurguladı.
Örneğin Leonard'ın kontratının iptal edilmesi, sözleşmesinde yalnızca bir sezon kalmış olması nedeniyle artık geçmişe kıyasla daha sınırlı etki yaratacak.
Buna ek olarak Clippers, olası cezalarda el konulabilecek en değerli varlığı olan 2026 NBA Draftı'ndaki beşinci sıra seçimini de Keaton Wagler seçiminde kullanmış durumda.
Bununla birlikte Hollinger, soruşturmada ihlal tespit edilmesi halinde Clippers'ın gelecekteki draft haklarının hâlâ ceza kapsamına alınabileceğini belirtti.
Özellikle Indiana'dan gelecek 2029 birinci tur draft hakkı ile Clippers'ın 2030-2033 yılları arasındaki kendi birinci tur seçim haklarının olası yaptırımlar arasında yer alabileceği ifade edildi.
Raptors'ın da soruşturma sonuçlanmadan bu takası kabul ederek önemli bir risk üstlendiği kaydedildi.
Haberde Toronto yönetiminin devam eden soruşturmanın farkında olmasına rağmen sezon öncesi planlarının büyük bölümünü askıya alarak sürecin netleşmesini beklemeyi tercih ettiği aktarıldı.
Leonard'ın ilerleyen süreçte ceza alması ya da beklenmedik başka yaptırımlarla karşılaşması halinde Raptors'ın, takasa önemli miktarda varlık ayırmış olmasına rağmen planlarını yeniden şekillendirmek zorunda kalabileceği belirtildi.
Saha içi performansı açısından ise Leonard'ın hâlâ NBA'in en elit iki yönlü oyuncularından biri olduğu vurgulandı.
Yıldız forvet, 2025-26 sezonunda çıktığı 65 maçta 27.9 sayı, 6.4 ribaund, 3.6 asist ve 1.9 top çalma ortalamaları yakalarken, sahadan yüzde 50.5, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 38.7 ve serbest atış çizgisinden yüzde 89.2 isabet oranıyla oynadı.
Leonard sezonu All-Star seçilerek, All-NBA İkinci Takımı'na girerek ve MVP oylamasını yedinci sırada tamamlayarak noktaladı.
Toronto Raptors ise geçtiğimiz normal sezonu 46 galibiyet ve 36 mağlubiyetle Doğu Konferansı'nı beşinci sırada tamamladıktan sonra, ilk turda Cleveland'a yedi maç sonunda elendi.
Kulüp yönetimi, Leonard'ın takımı yeniden şampiyonluk yarışına taşıyabilecek oyuncu olduğuna inanmaya devam ediyor.
Ancak soruşturmanın normal sezonun içine kadar uzama ihtimali nedeniyle hem Raptors hem de Clippers'ın 2026-27 sezonuna yaz döneminin en büyük takaslarından biri konusunda belirsizlik içerisinde başlama ihtimali bulunuyor.