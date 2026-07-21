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Real Madrid ortalığı karıştıracak: Ferran Torres!

Real Madrid, Barcelona'dan Ferran Torres ile ilgileniyor. İspanyol yıldız, Paris Saint-Germain'in de transfer gündeminde yer alıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 11:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Real Madrid ortalığı karıştıracak: Ferran Torres!
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Jose Mourinho önderliğinde yaptığı transferlerle dikkat çeken Real Madrid, Barcelona'dan Ferran Torres ile ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla L'Equipe'te yer alan habere göre, Real Madrid, İspanyol yıldızın Barcelona'daki durumunu yakından takip ediyor.

PSG'NİN DE GÜNDEMİNDE

Ferran Torres, Fransa'dan Paris Saint-Germain'in de transfer gündeminde yer alıyor.

BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI

Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki futbolcunun, Barcelona ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

Barcelona'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Ferran Torres, 21 gol attı ve 3 asist yaptı.

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