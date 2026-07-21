Real Madrid ortalığı karıştıracak: Ferran Torres!

Jose Mourinho önderliğinde yaptığı transferlerle dikkat çeken Real Madrid, Barcelona'dan Ferran Torres ile ilgileniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE L'Equipe'te yer alan habere göre, Real Madrid, İspanyol yıldızın Barcelona'daki durumunu yakından takip ediyor.
PSG'NİN DE GÜNDEMİNDE
Ferran Torres, Fransa'dan Paris Saint-Germain'in de transfer gündeminde yer alıyor.
BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki futbolcunun, Barcelona ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Barcelona'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Ferran Torres, 21 gol attı ve 3 asist yaptı.
PSG'NİN DE GÜNDEMİNDE
Ferran Torres, Fransa'dan Paris Saint-Germain'in de transfer gündeminde yer alıyor.
BİR YIL SÖZLEŞMESİ KALDI
Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki futbolcunun, Barcelona ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Barcelona'da geride kalan sezonda 49 maçta süre bulan Ferran Torres, 21 gol attı ve 3 asist yaptı.