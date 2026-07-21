Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Fenerbahçe - Gornik Zabrze maçı canlı izle şifresiz

Organizasyon



O



G



B



M



A



Y



UEFA Kupası



54



18



10



26



72



91



UEFA Avrupa Ligi



104



50



31



23



148



107



Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası



33



9



4



20



30



70



UEFA Şampiyonlar Ligi eleme



42



15



13



14



62



51



UEFA Şampiyonlar Ligi



40



11



6



23



42



70



Avrupa Kupa Galipleri Kupası



9



3



1



5



11



11



UEFA Konferans Ligi



18



12



-



6



44



23



TOPLAM



300



118



65



117



409



423





Organizasyon



O



G



B



M



UEFA Kupası



27



14



4



9



UEFA Avrupa Ligi



52



28



15



9



Şampiyon Kulüpler Kupası



16



6



3



7



UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme



21



9



8



4



UEFA Şampiyonlar Ligi



20



9



2



9



Kupa Galipleri Kupası



4



3



1



0



UEFA Konferans Ligi



9



7



0



2



TOPLAM



149



76



33



40





Sezon



O



G



B



M



A



Y



1996-97



6



2



1



3



3



6



2001-02



6



-



-



6



3



12



2004-05



6



3



-



3



10



13



2005-06



6



1



1



4



7



14



2007-08



10



5



2



3



15



14



2008-09



6



-



2



4



4



11



Toplam



40



11



6



23



42



70





Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibiyle mücadele edecek.Chobani Stadı'ndaki müsabaka, saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TV100'den canlı yayınlanacak.Karşılaşmayı, Litvanyalı hakem Manfredas Lukjancukas yönetecek. Lukjancukas'ın yardımcılıklarını Litvanyalı Mangirdas Mirauskas ile Aleksandras Stepanovas yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Litvanya Futbol Federasyonundan Vilius Paulauskas olacak.Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde çalışmalarını Topuk Yaylası'nda sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe, ikinci etapta Avusturya'da kamp yaptı. Buradaki ilk maçında Admira Wacker'i 5-0 ile geçen sarı-lacivertli ekip, Pogon Szczecin'i de 4-0 mağlup etti. Fenerbahçe, son maçında da LASK'ı 2-1 yendi.Hazırlık sürecinde iyi sonuçlar alan Fenerbahçe, sezonun ilk resmi maçında Gornik Zabrze'yi yenerek tur için avantaj elde etmeyi amaçlıyor.Müsabakanın rövanşı, 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak.Fenerbahçe'de yeni transferler Mason Greenwood ve Nathan Ake, UEFA listesine dahil edildi. Fenerbahçe'de UEFA'ya ilk bildirilen kadrodan Cengiz Ünder ve Ognjen Mimovic çıkarıldı.Mert Günok, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Kerem, Talisca.Schulze, Janicki, Sacek, Sanchez, Janza, Donio, Sadilek, Urbanski, Ismaheek, Khlan, Prekop.Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Gornik Zabrze takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 301. karşılaşmasına çıkacak.Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 300 müsabakada 118 galibiyet elde ederken 65 beraberlik yaşadı. Sahadan 117 kez mağlup ayrılan Fenerbahçe, 300 mücadelede rakip fileleri 409 kez havalandırdı, kalesinde 423 gol gördü.Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 43. maçını oynayacak.UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 42 karşılaşmada 15 galibiyet elde eden sarı-lacivertliler, 13 maçta berabere berabere kaldı. Fenerbahçe, 14 maçı ise mağlup tamamladı.Sarı-lacivertliler, 42 müsabakada 62 kez rakip fileleri havalandırırken kalesinde 51 gole engel olamadı.Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Gornik Zabrze takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Kadıköy'deki performansına güveniyor.Avrupa kupalarında sahasında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken sarı-lacivertli ekip, özellikle son dönemde iç saha maçlarında Avrupalı rakiplerine üstünlük kurdu.Geride kalan 4 sezonda Avrupa'da tur atlamayı başaran sarı-lacivertliler, 1 kez çeyrek final oynarken 2 kez son 16 turuna yükseldi. Fenerbahçe, geçen sezon da son 16 turu için play-off oynadı.Fenerbahçe, son yıllarda Avrupa kupalarındaki iç saha maçlarında etkileyici performansa imza attı.Sarı-lacivertliler, 2022-23 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e kaybettiği maçın ardından evindeki 29 Avrupa kupası maçında sadece 5 kez yenildi.Söz konusu müsabakaların 18'ini kazanan Fenerbahçe, 6 maçı berabere tamamladı.Sarı-lacivertliler sırasıyla Slovacko, Austria Wien, Dinamo Kiev, AEK Larnaca, Sevilla, Zimbru, Maribor, Twente, Nordsjaelland, Ludogorets, Spartak Trnava, Olympiakos, Lugano, Union Saint-Giollis, Anderlecht, Feyenoord, Nice ve Stuttgart'a karşı galip gelirken, Rennes, Lille, Manchester United, Olimpik Lyon, Benfica ve Ferencvaros ile berabere kaldı.Fenerbahçe; Union Saint-Giollis, Athletic Bilbao, Rangers, Aston Villa ve Nottingham Forest'a ise mağlup oldu.Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımı en son çalıştırdığı dönemde önemli bir başarı elde etmişti.Kartal yönetimindeki sarı-lacivertli ekip, 2023-24 sezonunda UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı.Söz konusu sezonda çeyrek finalde penaltı atışları sonucunda Olympiakos'a elenen Fenerbahçe, iç sahada etkili bir performansa imza atmıştı.UEFA Konferans Ligi'nde 2023-24 sezonunda 16 Avrupa maçı oynayan Fenerbahçe, 12 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.Sarı-lacivertliler, iç sahada ise 8 maça çıkarken 7 galibiyet elde etti. Fenerbahçe tek mağlubiyetini deplasmanda 3-0 kazandığı maçın rövanşında Union Saint-Gilloise'a karşı 1-0 ile yaşadı.Fenerbahçe, taraftarı önünde Avrupa kupalarındaki 149 maçta 76 galibiyet kaydetti.Sarı-lacivertliler, 13 Eylül 1959'da Macaristan'ın Csepel takımıyla yaptığı ve 1-1 sona eren ilk Avrupa kupası mücadelesinden bu yana iç sahadaki 149 maçta 76 galibiyet 33 beraberlik, 40 yenilgi aldı.İç saha maçlarında rakip fileleri 216 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesindeki 144 gole engel olamadı.Fenerbahçe, Avrupa'da olumlu iç saha performansına karşın son 2 resmi maçında mağlubiyet yaşadı.Geçtiğimiz sezon evinde İngiltere'nin Aston Villa ekibine 1-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, son iç saha maçında ise yine İngiltere'nin Nottingham Forest ekibine 3-0 kaybetti.Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini konuk edecek Fenerbahçe, 17 sezondur Avrupa'nın bir numaralı kupasında lig ve grup aşamasında yer alamıyor.Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda en son 2008-09 sezonunda lig aşamasına kalan sarı-lacivertli takımın, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterebilmesi için bu sezon Gornik Zabrze'nin ardından 2 elemeyi daha geçmesi gerekiyor."Devler Ligi"ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında da grup ve lig aşamasına kaldı.Sarı-lacivertliler, 2002-03, 2006-07, 2010-11, 2012-13, 2013-14, 2015-16, 2016-17, 2018-19, 2022-23, 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında ise elemeleri geçemedi.İstanbul temsilcisi, 2011-12 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkını elde etmesine rağmen "şike soruşturması" sebebiyle Avrupa'ya gönderilmedi.Fenerbahçe, 2013-14 sezonunun başında play-off turunda elenmesinin ardından UEFA'dan "2 yıl Avrupa kupalarından men" cezası aldı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 2013-14 sezonunu şampiyon tamamlamasına karşın bu cezası nedeniyle Avrupa'ya gidemedi.Fenerbahçe, geride kalan sezonda dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde play-off aşamasında Şampiyonlar Ligi'nin dışında kaldı.Portekizli teknik adam liderliğinde organizasyonun 3. eleme turunda Hollanda'nın Feyenoord ekibini geçmeyi başaran Fenerbahçe, lig aşaması öncesi Benfica'ya elenerek turnuvaya katılamadı ve özlemini dindiremedi.Fenerbahçe, elemelerde daha önce 11 kez "Devler Ligi" hedefinden uzak kaldı.Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında ilk kez 2002-03 sezonunda eleme oynayan sarı-lacivertiler, Hollanda'nın Feyenoord takımını geçmeyi başaramadı. Sarı-lacivertliler 3. eleme turunda rakibine deplasmanda 1-0, evinde 2-0'lık skorlarla boyun eğdi.Fenerbahçe, 2006-07 sezonunda bu kulvarda 2. eleme turunda Faroe Adaları'ndan Torshavn ekibini sahasında 4-0, deplasmanda ise 5-0'lık skorlarla geçerken 3. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla eşleşti. Sarı-lacivertliler, deplasmanda 3-1 yenildiği rakibiyle sahasında 2-2 berabere kaldı ve turu Ukrayna ekibi atladı.Şampiyon tamamladığı 2010-11 sezonuna kötü başlayan Fenerbahçe, 3. eleme turunda İsviçre'nin Young Boys takımını geçmeyi başaramadı. Sarı-lacivertli ekip, ilk maçta deplasmanda 2-2 berabere kaldığı eşleşmede evindeki karşılaşmada 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti."Devler Ligi"ne 2012-13 sezonunda 3. eleme turundan katılan Fenerbahçe, Romanya'nın Vaslui ekibini eleyerek play-off'a yükseldi. Rusya'nın Spartak Moskova takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmanda 2-1 yenildiği rakibiyle İstanbul'da 1-1 berabere kalarak Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.Şampiyonlar Ligi elemelerine 2013-14 sezonunda da 3. turdan dahil olan Fenerbahçe, Avusturya'nın Salzburg takımını eleyerek play-off etabına adını yazdırdı. İngiltere'nin Arsenal takımıyla eşleşen Fenerbahçe, evinde 3-0, deplasmanda ise 2-0'lık skorlarla rakibine mağlup oldu.Fenerbahçe, 2015-16 sezonunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla 3. eleme turunda eşleşirken evinde 0-0 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 3-0 yenilerek elendi.Sarı-lacivertli ekip, 2016-17 sezonunda, Fransa'nın Monaco ekibiyle 3. eleme turunda karşı karşıya geldi. İlk maçı sahasında 2-1'lik skorla geçen Fenerbahçe, deplasmanda ise rakibine 3-1 ile boyun eğdi.Fenerbahçe, 2018-19 sezonunda 3. eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle eşleşti. Deplasmanda 1-0 yenildiği rakibiyle evinde 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde 2022-23 sezonunda 2. eleme turunda eşleştiği Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, sahasında rakibine 2-1 mağlup olarak Avrupa'nın en büyük organizasyonuna katılamadı.Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda Jose Mourinho yönetiminde İsviçre'nin Lugano ekibini 2. eleme turunda deplasmanda 4-3 evinde ise 2-1'lik skorlarla geçerek adını 3. eleme turuna yazdırdı. Sarı-lacivertliler bu turda Fransa'nın Lille ekibiyle karşılaştı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden İstanbul temsilcisi, Kadıköy'de 1-0'lık skorla karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. Rövanşın uzatma bölümünde rakibiyle 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, hedefine ulaşamadı.Sarı-lacivertliler, geçen sezon ise yine Mourinho yönetiminde 3. eleme turunda Feyenoord'u eleyerek play-off turuna adını yazdırdı. Bu turda Benfica ile eşleşen Fenerbahçe, evinde golsüz berabere kaldığı rakibine deplasmanda 1-0 yenilerek 11. kez organizasyona elemelerden katılamadı.UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ilk kez 1996-97 sezonunda katılan Fenerbahçe, daha sonra sırasıyla 2001-02, 2004-05, 2005-06, 2007-08 ve 2008-09 sezonlarında grup aşamasında ter döktü.Fenerbahçe, daha önce 6 kez katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi organizasyonundaki 40 maçta 11 galibiyet elde etti.Avrupa'nın bir numaralı kupasına katıldığı sezonlarda sahadan 6 kez beraberlikle ayrılan sarı-lacivertli takım, 23 maçı ise kaybetti.Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne dek en büyük başarısını 2007-08 sezonunda çeyrek final oynayarak elde etti.Brezilyalı teknik direktör Arthur Zico yönetiminde çeyrek finale kadar yükselen Fenerbahçe, aynı zamanda Avrupa kupaları tarihindeki en başarılı sezonunu yaşadı.Sarı-lacivertliler, söz konusu sezonda İngiltere'nin Chelsea takımına elenerek yarı finalin kapısından döndü.