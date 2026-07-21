Gabriel Agbonlahor: 'Jhon Duran geri dönmesin'

Aston Villa'nın eski oyuncusu Gabriel Agbonlahor, Benfica'ya giden Jhon Duran ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Agbonlahor "Jhon Duran, Aston Villa'dan ayrıldığında herkes biraz hayal kırıklığına uğramıştı ancak teknik direktör Unai Emery doğru kararı verdi." dedi.
Sözlerine devam eden Agbonlahor, "22 yaşında ve bir buçuk yıl içinde başına (Al Nassr, Fenerbahçe, Zenit ve Benfica) gelenlere bir bakın. Emery, onu takımdan göndererek doğru yaptı." diye konuştu.
Jhon Duran'ın Aston Villa'ya geri dönmesini istemeyeceğini söyleyen Gabriel Agbonlahor, "Aston Villa'ya geri dönmesini istemem. Bence Duran, soyunma odasına sorun getirir." sözlerini sarf etti.
Benfica, Al-Nassr'dan Kolombiyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
Sözlerine devam eden Agbonlahor, "22 yaşında ve bir buçuk yıl içinde başına (Al Nassr, Fenerbahçe, Zenit ve Benfica) gelenlere bir bakın. Emery, onu takımdan göndererek doğru yaptı." diye konuştu.
Jhon Duran'ın Aston Villa'ya geri dönmesini istemeyeceğini söyleyen Gabriel Agbonlahor, "Aston Villa'ya geri dönmesini istemem. Bence Duran, soyunma odasına sorun getirir." sözlerini sarf etti.
Benfica, Al-Nassr'dan Kolombiyalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna katmıştı.