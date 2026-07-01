21 Temmuz
Fenerbahçe-Gornik Zabrze
1-0
21 Temmuz
Mjaellby-Lincoln Red Imps FC
3-0
21 Temmuz
AGF-Lech Poznan
1-4
21 Temmuz
Thun-Dinamo Zagreb
1-1
21 Temmuz
Sturm Graz-Heart of Midlothian
4-0
21 Temmuz
Vikingur Reykjavik-Hapoel Beer Sheva
2-1
21 Temmuz
Larne-FK Crvena Zvezda
0-4

İsmail Kartal'dan Fred açıklaması: "Bizimle birlikte olacak"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Gornik Zabrze maçının ardından Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 00:16 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2026 00:17
Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'dan Fred açıklaması: 'Bizimle birlikte olacak'
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fred'in geleceğiyle ilgili konuştu. Deneyimli orta saha oyuncusundan övgüyle bahseden Kartal, Fred'in takım için önemli bir isim olduğunu vurguladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "BİZİMLE BİRLİKTE OLACAK"

Brezilyalı futbolcunun karakterine dikkat çeken Kartal, "Fred çok karakterli bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek, takımda sevilen, çok çalışkan, çok profesyonel bir oyuncu. Bizimle birlikte olacak." ifadelerini kullandı.

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