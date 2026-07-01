Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fred'in geleceğiyle ilgili konuştu. Deneyimli orta saha oyuncusundan övgüyle bahseden Kartal, Fred'in takım için önemli bir isim olduğunu vurguladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BİZİMLE BİRLİKTE OLACAK"
Brezilyalı futbolcunun karakterine dikkat çeken Kartal, "Fred çok karakterli bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek, takımda sevilen, çok çalışkan, çok profesyonel bir oyuncu. Bizimle birlikte olacak." ifadelerini kullandı.
Brezilyalı futbolcunun karakterine dikkat çeken Kartal, "Fred çok karakterli bir oyuncu. Sevdiğim bir oyuncu. Her türlü rolü üstlenebilecek, takımda sevilen, çok çalışkan, çok profesyonel bir oyuncu. Bizimle birlikte olacak." ifadelerini kullandı.