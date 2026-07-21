Premier Lig'de transfer dengeleri değişti

İngiltere Premier Lig'de yaz transfer dönemi henüz tam anlamıyla hız kazanmadan bonservis bedelleri yeni bir seviyeye ulaştı.
Arsenal, Liverpool ve Manchester United gibi dev kulüpler kadrolarını güçlendirmeye çalışırken, artan transfer maliyetleri İngiliz ekipleri için ciddi bir problem oluşturmaya başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Mirror'ın haberine göre, geçtiğimiz yaz 3 milyar sterlinlik transfer harcamasıyla rekor kıran Premier Lig kulüpleri, bu yaz söz konusu rakamı geride bırakabilir. Transfer döneminin başlarında olunmasına rağmen şimdiden 100 milyon sterlin barajını aşan üç farklı anlaşma yapılmış durumda.
100 MİLYON STERLİN BARAJI ARTIK YETERLİ DEĞİL
Manchester City'nin Elliot Anderson için ödediği 116 milyon sterlinlik bonservis, kısa süre sonra Chelsea'nin Morgan Rogers için yaptığı 117 milyon sterlinlik teklifin gerisinde kaldı. Tottenham da Sandro Tonali transferi için 100 milyon sterlinlik paketi kabul etti. Bu anlaşmalar, Premier Lig'de yıldız oyuncuların fiyatlarında yeni bir standart oluştuğunu gösterdi.
ARSENAL'İN TRANSFER PLANI ZORA GİRDİ
Yükselen bonservis bedellerinden en fazla etkilenen kulüplerden biri Arsenal oldu. Londra temsilcisi, Morgan Rogers için yaklaşık 80 milyon sterlin seviyesinde bir teklif hazırlarken, piyasanın hızla yükselmesi Aston Villa'nın beklentilerini de artırdı.
Arsenal'in transfer listesinde yer alan Bradley Barcola ve Julian Alvarez gibi oyuncuların da 100 milyon sterlinin üzerinde değer görmesi, İngiliz ekibinin transfer planlarını daha da zorlaştırıyor.
LIVERPOOL'DA YÜKSEK MALİYETLİ DÖNEM
Muhammed Salah'ın ayrılığının ardından hücum hattını yeniden şekillendirmek isteyen Liverpool da yüksek bonservis bedelleriyle karşı karşıya. Geçtiğimiz sezon Florian Wirtz ve Alexander Isak için 100 milyon sterlinin üzerinde harcama yapan İngiliz ekibinin, bu yaz da benzer seviyelerde yatırımlar yapması bekleniyor.
MANCHESTER UNITED DA BASKI ALTINDA
Manchester United henüz 100 milyon sterlinlik transfer sınırını aşmadı. Kırmızı Şeytanlar, Andrey Santos ve Youri Tielemans gibi daha düşük maliyetli isimlere yönelse de üst düzey oyuncular için ciddi bonservisler ödemek zorunda kalabilir.
Bournemouth forması giyen Alex Scott gibi oyuncuların dahi 80 milyon sterlinin üzerinde fiyatlandırılması, piyasadaki yükselişin boyutunu gözler önüne serdi.
PREMIER LİG'DE YENİ DÖNEM
İngiliz futbolunda transfer piyasasındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Kulüpler, yeni bonservis düzenine uyum sağlamak ya da daha alternatif ve yaratıcı transfer stratejileri geliştirmek zorunda kalacak. Aksi halde hedeflenen yıldız oyunculara ulaşmak, önceki dönemlere kıyasla çok daha maliyetli ve zor hale gelecek.
Arsenal, Liverpool ve Manchester United gibi dev kulüpler kadrolarını güçlendirmeye çalışırken, artan transfer maliyetleri İngiliz ekipleri için ciddi bir problem oluşturmaya başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Mirror'ın haberine göre, geçtiğimiz yaz 3 milyar sterlinlik transfer harcamasıyla rekor kıran Premier Lig kulüpleri, bu yaz söz konusu rakamı geride bırakabilir. Transfer döneminin başlarında olunmasına rağmen şimdiden 100 milyon sterlin barajını aşan üç farklı anlaşma yapılmış durumda.
100 MİLYON STERLİN BARAJI ARTIK YETERLİ DEĞİL
Manchester City'nin Elliot Anderson için ödediği 116 milyon sterlinlik bonservis, kısa süre sonra Chelsea'nin Morgan Rogers için yaptığı 117 milyon sterlinlik teklifin gerisinde kaldı. Tottenham da Sandro Tonali transferi için 100 milyon sterlinlik paketi kabul etti. Bu anlaşmalar, Premier Lig'de yıldız oyuncuların fiyatlarında yeni bir standart oluştuğunu gösterdi.
ARSENAL'İN TRANSFER PLANI ZORA GİRDİ
Yükselen bonservis bedellerinden en fazla etkilenen kulüplerden biri Arsenal oldu. Londra temsilcisi, Morgan Rogers için yaklaşık 80 milyon sterlin seviyesinde bir teklif hazırlarken, piyasanın hızla yükselmesi Aston Villa'nın beklentilerini de artırdı.
Arsenal'in transfer listesinde yer alan Bradley Barcola ve Julian Alvarez gibi oyuncuların da 100 milyon sterlinin üzerinde değer görmesi, İngiliz ekibinin transfer planlarını daha da zorlaştırıyor.
LIVERPOOL'DA YÜKSEK MALİYETLİ DÖNEM
Muhammed Salah'ın ayrılığının ardından hücum hattını yeniden şekillendirmek isteyen Liverpool da yüksek bonservis bedelleriyle karşı karşıya. Geçtiğimiz sezon Florian Wirtz ve Alexander Isak için 100 milyon sterlinin üzerinde harcama yapan İngiliz ekibinin, bu yaz da benzer seviyelerde yatırımlar yapması bekleniyor.
MANCHESTER UNITED DA BASKI ALTINDA
Manchester United henüz 100 milyon sterlinlik transfer sınırını aşmadı. Kırmızı Şeytanlar, Andrey Santos ve Youri Tielemans gibi daha düşük maliyetli isimlere yönelse de üst düzey oyuncular için ciddi bonservisler ödemek zorunda kalabilir.
Bournemouth forması giyen Alex Scott gibi oyuncuların dahi 80 milyon sterlinin üzerinde fiyatlandırılması, piyasadaki yükselişin boyutunu gözler önüne serdi.
PREMIER LİG'DE YENİ DÖNEM
İngiliz futbolunda transfer piyasasındaki yükseliş hız kesmeden devam ediyor. Kulüpler, yeni bonservis düzenine uyum sağlamak ya da daha alternatif ve yaratıcı transfer stratejileri geliştirmek zorunda kalacak. Aksi halde hedeflenen yıldız oyunculara ulaşmak, önceki dönemlere kıyasla çok daha maliyetli ve zor hale gelecek.