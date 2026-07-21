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Muğlaspor'da hedef Poyraz Efe

1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, Trabzonspor'dan Poyraz Efe Yıldırım'ı kadrosuna katmak istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 12:23
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Muğlaspor'da hedef Poyraz Efe
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Tarihinde ilk kez yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Muğlaspor, Trabzonspor'un genç forveti Poyraz Efe Yıldırım'ı kadrosuna dahil etmek için çalışmalara başladı.

Yeşil-beyazlıların 21 yaşındaki oyuncuyu kiralamak istediği ve Trabzonspor'la görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Trabzonspor altyapısından yetişen genç forvet; Ümraniyespor, Sakaryaspor ve Antalyaspor gibi takımlarda da forma giyerek gelişimini sürdürdü.

Türkiye U21 Milli Takımı'nda da top koşturan oyuncu, geçen sezonun ilk devresinde Süper Lig'de Antalyaspor formasını terletti. İkinci devrede ise 1'inci Lig ekibi Sakaryaspor'a geçen Poyraz Efe, 16 maça çıkıp 3 kez gol sevinci yaşadı.

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