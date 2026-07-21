Malang Sarr, Suudi Arabistan'a gidiyor

Lens'ten ayrılan savunma oyuncusu Malang Sarr'ın yeni adresi netlik kazanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Romano'nun haberine göre, 27 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu, Suudi Arabistan ekiplerinden NEOM ile anlaşma sağladı.
NEOM, serbest statüde yer aldığı için Malang Sarr için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
Sarr, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş ve sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunmuştu.
Malang Sarr, geçen sezon Lens'te 39 maçta forma şansı bulmuştu.
NEOM, serbest statüde yer aldığı için Malang Sarr için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek.
Sarr, Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş ve sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcu için girişimde bulunmuştu.
Malang Sarr, geçen sezon Lens'te 39 maçta forma şansı bulmuştu.