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Memphis Depay, Marsilya'ya pahalı geldi

Marsilya, Hollandalı futbolcu Memphis Depay'ın transferini rafa kaldırdı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 15:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Memphis Depay, Marsilya'ya pahalı geldi
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Marsilya, Corinthians forması giyen Memphis Depay'ın transferinden vazgeçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Foot Mercato'da yer alan habere göre, Marsilya, Corinthians ile sözleşmesi 31 Temmuz'da bitecek ve serbest kalacak Depay için harekete geçti.

Depay'ın menajeriyle temasa geçen Marsilya, 32 yaşındaki futbolcu için istenen yıllık ücreti fazla buldu.

Bu gelişmenin ardından Marsilya'nın Memphis Depay transferi için adım atması beklenmiyor.

Corinthians'da bu sezon 14 maçta süre bulan Depay, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

 

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