Memphis Depay, Marsilya'ya pahalı geldi

Marsilya, Corinthians forması giyen Memphis Depay'ın transferinden vazgeçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Foot Mercato'da yer alan habere göre, Marsilya, Corinthians ile sözleşmesi 31 Temmuz'da bitecek ve serbest kalacak Depay için harekete geçti.
Depay'ın menajeriyle temasa geçen Marsilya, 32 yaşındaki futbolcu için istenen yıllık ücreti fazla buldu.
Bu gelişmenin ardından Marsilya'nın Memphis Depay transferi için adım atması beklenmiyor.
Corinthians'da bu sezon 14 maçta süre bulan Depay, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
Depay'ın menajeriyle temasa geçen Marsilya, 32 yaşındaki futbolcu için istenen yıllık ücreti fazla buldu.
Bu gelişmenin ardından Marsilya'nın Memphis Depay transferi için adım atması beklenmiyor.
Corinthians'da bu sezon 14 maçta süre bulan Depay, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.