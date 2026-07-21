Samsunspor'un yıldızı Carlo Holse MLS yolcusu!

Süper Lig'de Samsunspor forması giyen Carlo Holse'nin yeni adresinin MLS olacağı ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'te yer alan habere göre St. Louis City, Danimarkalı futbolcunun transferi için Samsunspor ile anlaşmaya vardı. Amerikan ekibinin bu transfer karşılığında kırmızı-beyazlı kulübe 6 milyon dolar bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
27 yaşındaki hücum oyuncusunun transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
CARLOS HOLSE'NİN SAMSUNSPOR PERFORMANSI
2023 yılından bu yana Samsunspor'da görev yapan Holse, Süper Lig'de mücadele ettiği her sezonda en az sekiz gole doğrudan katkı sağladı.
Geçtiğimiz sezon ligde 8 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Danimarkalı futbolcu, takımının UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmesinde önemli pay sahibi oldu. Avrupa arenasında çıktığı 10 karşılaşmada 2 gol ve 5 asist üreten Holse, uluslararası düzeyde de etkili bir performans ortaya koydu.
27 yaşındaki hücum oyuncusunun transferinin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.
CARLOS HOLSE'NİN SAMSUNSPOR PERFORMANSI
2023 yılından bu yana Samsunspor'da görev yapan Holse, Süper Lig'de mücadele ettiği her sezonda en az sekiz gole doğrudan katkı sağladı.
Geçtiğimiz sezon ligde 8 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Danimarkalı futbolcu, takımının UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmesinde önemli pay sahibi oldu. Avrupa arenasında çıktığı 10 karşılaşmada 2 gol ve 5 asist üreten Holse, uluslararası düzeyde de etkili bir performans ortaya koydu.