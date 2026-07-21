İngiliz hakem Anthony Taylor hakemliği bıraktı

İngiliz futbolunun deneyimli hakemlerinden Anthony Taylor, hakemlik kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 47 yaşındaki hakem, son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda oynanan İspanya-Portekiz karşılaşmasında görev yaptı.
20 YILLIK KARİYERİNİ NOKTALADI
Yaklaşık 20 yıllık kariyeri boyunca 831 karşılaşmada düdük çalan Anthony Taylor, İngiltere futbolunun en önemli hakemleri arasında yer aldı.
"ARTIK KENARA ÇEKİLME ZAMANI GELDİ"
Emeklilik kararının ardından açıklamalarda bulunan Taylor, "Seçkin seviyede hakemlik yapmak büyük bir ayrıcalık ancak baskı yoğun ve sürekli bir inceleme altındayız. Artık kenara çekilme ve kariyerimin bir sonraki aşamasına geçme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.
20 YILLIK KARİYERİNİ NOKTALADI
Yaklaşık 20 yıllık kariyeri boyunca 831 karşılaşmada düdük çalan Anthony Taylor, İngiltere futbolunun en önemli hakemleri arasında yer aldı.
"ARTIK KENARA ÇEKİLME ZAMANI GELDİ"
Emeklilik kararının ardından açıklamalarda bulunan Taylor, "Seçkin seviyede hakemlik yapmak büyük bir ayrıcalık ancak baskı yoğun ve sürekli bir inceleme altındayız. Artık kenara çekilme ve kariyerimin bir sonraki aşamasına geçme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.