21 Temmuz
Fenerbahçe-Gornik Zabrze
1-0
21 Temmuz
Mjaellby-Lincoln Red Imps FC
3-0
21 Temmuz
AGF-Lech Poznan
1-4
21 Temmuz
Thun-Dinamo Zagreb
1-1
21 Temmuz
Sturm Graz-Heart of Midlothian
4-0
21 Temmuz
Vikingur Reykjavik-Hapoel Beer Sheva
2-1
21 Temmuz
Larne-FK Crvena Zvezda
0-4

Bartuğ Elmaz'dan tur mesajı: "En güçlü şekilde gideceğiz"

Fenerbahçe'nin Gornik Zabrze'yi 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Bartuğ Elmaz açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 23:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Bartuğ Elmaz'dan tur mesajı: 'En güçlü şekilde gideceğiz'
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Sarı-lacivertli kulüpte dördüncü yılını geçirdiğini belirten genç futbolcu, ilk kez bir resmî maça ilk 11'de başladığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "İSMAİL HOCAMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bartuğ Elmaz, "Fenerbahçe'de 4. yılım. İsmail Hocama teşekkür etmek istiyorum. İlk defa bana bir resmi maçta 11 şansı verdi. Elimden geldiğince takıma katkı sağlamaya çalıştım." ifadelerini kullandı.

"SKOR DAHA FARKLI OLABİLİRDİ"

"Bugün biraz şanssızdım. Takım olarak iyi oynadık. Skor daha farklı olabilirdi ama olmadı. Bugünün keyfini çıkartıp rövanşa en iyi şekilde hazırlanıp galip gelerek turu geçeceğimize inanıyorum."

"RAKİBİ İYİ ANALİZ ETTİK"

"Rakibi iyi analiz ettik, ona göre çalıştık. Artılarını eksilerini biliyorduk. Sahada uygulamaya çalıştık. Rövanşa da en güçlü şekilde gideceğiz."


"İYİ BİR AİLE OLDUK"

"Takım olarak günden güne gelişiyoruz. İyi bir aile olduk. Hocamız da yeni geldi. Birbirimize çok alıştık. Biz Fenerbahçe'yiz. En iyi mücadeleyip verip kazanmaya gideceğiz oraya..." İfadelerini kullandı.

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