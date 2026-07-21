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Atilla Karaoğlan'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev

FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda KF Egnatia-NK Celje maçını yönetecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 16:37
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Atilla Karaoğlan'a UEFA Şampiyonlar Ligi'nde görev
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FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu ilk maçında görev yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA tarafından yapılan görevlendirmeye göre Atilla Karaoğlan, 22 Temmuz Çarşamba günü Arnavutluk temsilcisi KF Egnatia ile Slovenya ekibi NK Celje arasında oynanacak mücadeleyi yönetecek.

Arnavutluk'un Rrogozhine kentindeki Arena Egnatia Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Çakır olacak. Mücadelenin VAR hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Michael Fabbri, AVAR hakemi ise Onur Özütoprak olarak görev alacak.

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