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UEFA'dan Mehmet Türkmen'e görev

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turundaki Zeleznicar-Braga maçını yönetecek. Belgrad'da oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 23:01
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
UEFA'dan Mehmet Türkmen'e görev
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FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda Sırbistan temsilcisi Zeleznicar ile Portekiz ekibi Braga arasında oynanacak ilk maçta görev yapacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre karşılaşma, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Rekreativni Center Mladost Stadı'nda oynanacak.

MAÇ TSİ 22.00'DE BAŞLAYACAK

22 Temmuz Çarşamba günü oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

YARDIMCILARI BERSAN DURAN VE SUAT GÜZ

Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Suat Güz üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

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