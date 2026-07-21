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Bigaspor'dan 2 imza tamam

Bigaspor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'dan Umut Koray Öz'ü transfer ederken Mustafa Aydoğdu'nun sözleşmesini 1 yıl uzattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 14:35
Haber: DHA
Bigaspor'dan 2 imza tamam
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3'üncü Lig'in yeni takımlarından Bigaspor; dış transferde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'dan santrfor Umut Koray Öz (30), iç transferde ise stoper Mustafa Aydoğdu (26) ile anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Umut Koray Öz ile 1+1 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Göstereceği mücadele ve katkıyla takımımıza güç katacağına inanıyor, yeni transferimiz Umut Koray Öz'e başarılarla dolu bir sezon diliyoruz. Ayrıca 3'üncü Lig'e yükselme başarımızda pay sahibi olan futbolcumuz Mustafa Aydoğdu, 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mustafa'ya yeni sözleşmesinin hayırlı olmasını diliyor, yeni sezonda da armamız için başarıyla mücadele edeceğine inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

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