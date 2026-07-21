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LeBron James, Patrick Beverley'nin iddiasına esprili yanıt verdi

Yıldız oyuncu LeBron James, eski takım arkadaşı Patrick Beverley'nin NBA'deki geleceğine ilişkin kararını kısa süre içinde açıklayacağı yönündeki iddiasına mizahi bir karşılık verdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 14:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
LeBron James, Patrick Beverley'nin iddiasına esprili yanıt verdi
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Yıldız oyuncu LeBron James, eski takım arkadaşı Patrick Beverley'nin NBA'deki geleceğine ilişkin kararını kısa süre içinde açıklayacağı yönündeki iddiasına mizahi bir karşılık verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beverley'nin X hesabından "Söylentilere göre Bron kararını bugün açıklıyor!!!" paylaşımını yapmasının ardından James, Instagram hikâyesinde komedyen Kevin Hart'ın defalarca "Shut the f--- up" dediği bir videoyu paylaştı.

LeBron ayrıca paylaşımına "BINGO KES" notunu ekledi. Bu paylaşım, birçok kişi tarafından çıkan söylentilere yapılan eğlenceli bir gönderme olarak yorumlandı.

James ile Beverley, 2022-23 sezonunda kısa bir süre Lakers'ta takım arkadaşı olmuştu. Beverley ise aktif basketbol kariyerini noktaladıktan sonra "The Pat Bev Show" programının sunuculuğunu yapmaya başlamıştı.

Paylaşım, LeBron James'in bir sonraki durağına ilişkin spekülasyonların giderek arttığı bir dönemde geldi. Ancak geleceğin Hall of Fame üyesi, serbest oyuncu piyasası boyunca planları hakkında sessiz kalmayı sürdürdü.

Fanatics Fest etkinliği sırasında Indiana Pacers'ın oyun kurucusu Tyrese Haliburton, "Mind the Game" programının canlı yayınında James'e gelecek planlarını sormaya çalıştı.

LeBron ise, "Bunu zaten konuşmadık mı?" yanıtını verdi.

Haliburton'ın konuyu hemen kapatması, James'in artan söylentilere ve NBA kamuoyundan gelen yoğun baskıya rağmen kararını yalnızca hazır olduğunda açıklayacağı yönündeki düşünceleri daha da güçlendirdi.

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