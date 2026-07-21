21 Temmuz
Fenerbahçe-Gornik Zabrze
21:00
21 Temmuz
Mjaellby-Lincoln Red Imps FC
19:00
21 Temmuz
AGF-Lech Poznan
20:00
21 Temmuz
Thun-Dinamo Zagreb
21:00
21 Temmuz
Sturm Graz-Heart of Midlothian
21:30
21 Temmuz
Vikingur Reykjavik-Hapoel Beer Sheva
22:00
21 Temmuz
Larne-FK Crvena Zvezda
22:00

Arsenal'den Bruno Guimaraes hamlesi

Arsenal, Bruno Guimaraes transferi için Newcastle United ile görüşmelere başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 14:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Arsenal'den Bruno Guimaraes hamlesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal'den transferde dikkat çeken bir hamle geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Arsenal, Newcastle United forması giyen Bruno Guimaraes ile ilgileniyor.

Times'ta yer alan habere göre, Arsenal, Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferi için Newcastle United ile görüşmelere başladı.

Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki oyuncunun, kulübü Newcastle United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Newcastle United forması altında geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Bruno Guimaraes, 9 gol attı ve 8 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.