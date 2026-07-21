Arsenal'den Bruno Guimaraes hamlesi

Premier Lig'in son şampiyonu Arsenal'den transferde dikkat çeken bir hamle geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Arsenal, Newcastle United forması giyen Bruno Guimaraes ile ilgileniyor.
Times'ta yer alan habere göre, Arsenal, Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferi için Newcastle United ile görüşmelere başladı.
Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki oyuncunun, kulübü Newcastle United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Newcastle United forması altında geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Bruno Guimaraes, 9 gol attı ve 8 asist yaptı.
Times'ta yer alan habere göre, Arsenal, Brezilyalı orta saha oyuncusunun transferi için Newcastle United ile görüşmelere başladı.
Güncel piyasa değeri 70 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki oyuncunun, kulübü Newcastle United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Newcastle United forması altında geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Bruno Guimaraes, 9 gol attı ve 8 asist yaptı.