Beşiktaş'tan Ndidi için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, Nijeryalı orta saha oyuncusunun gerçekleştirilen kontrolleri sonucunda sağ ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildiği bildirildi.
Wilfried Ndidi'nin Beşiktaş'ın Midtjylland ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında forma giyemeyeceği, rövanş maçında ise forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.
Wilfried Ndidi'nin Beşiktaş'ın Midtjylland ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında forma giyemeyeceği, rövanş maçında ise forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.