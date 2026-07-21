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Beşiktaş'tan Ndidi için sakatlık açıklaması!

Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin sağ ayak bileğinde bağ (ligaman) yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Temmuz 2026 17:49 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2026 18:04
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'tan Ndidi için sakatlık açıklaması!
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Beşiktaş, Wilfred Ndidi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüpten yapılan bilgilendirmede, Nijeryalı orta saha oyuncusunun gerçekleştirilen kontrolleri sonucunda sağ ayak bileğinde ligaman yaralanması tespit edildiği bildirildi.

Wilfried Ndidi'nin Beşiktaş'ın Midtjylland ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında forma giyemeyeceği, rövanş maçında ise forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

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