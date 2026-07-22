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UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu 3 maçla başladı

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda günün ilk maçlarında Levadia Tallinn deplasmanda kazanırken, Györi ETO farklı galip geldi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 22 Temmuz 2026 01:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu 3 maçla başladı
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UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu, oynanan üç karşılaşmayla başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Günün sürpriz sonuçlarından biri İsveç'te yaşandı. Estonya temsilcisi Levadia Tallinn, deplasmanda karşılaştığı Göteborg'u 2-1 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti.

Malta'da oynanan mücadelede ise Floriana ile Drita sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Eşleşmede turu geçecek ekip rövanş karşılaşmasında belli olacak.

Günün en farklı skoruna ise Macaristan temsilcisi Györi ETO imza attı. Deplasmanda Atert Bissen'i 6-2 mağlup eden Györi ETO, rövanş öncesinde önemli bir avantaj yakaladı.

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