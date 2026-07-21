TV100 Hangi Kanalda? TV100 Şifreli mi, Paralı mı? TV100 Frekans Ayarları

TV100, Türkiye genelinde birçok dijital platformun yanı sıra Türksat 4A uydusu üzerinden de izlenebiliyor.

TV100 şifreli mi?

Hayır. TV100 şifresiz (FTA - Free To Air) yayın yapmaktadır. Türksat uydusunu kullanan izleyiciler, doğru frekans bilgilerini yükleyerek kanalı herhangi bir abonelik olmadan izleyebilir.

TV100 paralı mı?

TV100'ü Türksat uydusu üzerinden izlemek için ayrıca ücretli üyelik gerekmiyor. Bunun yanı sıra kanal;

Digiturk,

D-Smart,

Kablo TV,

Tivibu,

Turkcell TV+

gibi platformlarda da yer alıyor. Platform üyeliği bulunan kullanıcılar ilgili kanal numarasından TV100'e erişebiliyor.

TV100 frekans ayarları

TV100'ü uydu alıcısına manuel olarak eklemek isteyen kullanıcılar aşağıdaki frekans bilgilerini kullanabilir:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12.685 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı (SR): 30.000

FEC: 2/3

Frekans bilgilerinin değişmesi durumunda güncel bilgiler Türksat ve TV100 tarafından duyuruluyor.

TV100 canlı yayın nasıl izlenir?

TV100 yayınları;

Türksat uydusu,

Dijital yayın platformları,

TV100'ün resmi internet sitesi,

Resmi mobil uygulamaları

üzerinden canlı olarak takip edilebiliyor.

Sonuç: TV100 Hangi Kanalda?

TV100, Türksat 4A uydusu üzerinden şifresiz yayın yapan ulusal haber kanallarından biridir. Kanalı uydu üzerinden ücretsiz izleyebilir, ayrıca Digiturk, D-Smart, Tivibu ve diğer dijital platformlardan da takip edebilirsiniz.