Roblox Açıldı mı? Roblox Erişim Engeli Kalktı mı, Son Durum Ne?

Şu an itibarıyla Roblox'a yönelik erişim engeli devam ediyor. Platformun yeniden erişime açıldığına ilişkin resmi bir karar bulunmuyor.

Roblox erişim engeli kalktı mı?

Hayır. Yetkili kurumlar tarafından Roblox'a uygulanan erişim engelinin kaldırıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle Türkiye'den platforma doğrudan erişim konusunda mevcut karar yürürlükte bulunuyor.

Roblox neden erişime kapatıldı?

Roblox, platformda yer alan bazı içeriklerle ilgili yürütülen hukuki süreçlerin ardından Türkiye'de erişime kapatılmıştı. Erişim engeli kararı, ilgili mahkeme ve yetkili kurumların değerlendirmeleri doğrultusunda uygulanmıştı.

Roblox ne zaman açılacak?

Roblox'un Türkiye'de yeniden erişime açılacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Platformun tekrar kullanıma sunulabilmesi için ilgili hukuki süreçlerin tamamlanması ve yetkili makamlar tarafından yeni bir karar alınması gerekiyor.

Resmi açıklamalar nereden takip edilir?

Roblox'un erişim durumuyla ilgili en güncel bilgiler;

İlgili resmi kurumların açıklamaları,

Mahkeme kararları,

Roblox'un resmi duyuruları

üzerinden takip edilebiliyor.

Sonuç: Roblox Açıldı mı?

Hayır. Mevcut durumda Roblox'un Türkiye'deki erişim engeli devam ediyor. Erişim yasağının kaldırıldığına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Yeni bir karar alınması halinde platform yeniden kullanıma açılabilecek.