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Başakşehir, Kocaelispor maçıyla sezona başlayacak

İstanbul Başakşehir, sezona 16 Ağustos Pazar günü Kocaelispor maçıyla başlayacak

SPORX AI BAKIŞI
calendar 15 Ağustos 2026 16:07
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Başakşehir, Kocaelispor maçıyla sezona başlayacak
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İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında 16 Ağustos Pazar günü sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Sezona UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu maçlarıyla başlayan İstanbul temsilcisi, ligdeki ilk maçından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor.

Geçen sezon İtalyan ekibi Roma'dan kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği Özbek santrfor Eldor Shomurodov'un satın alma opsiyonunu kullanan İstanbul Başakşehir; Umut Bozok, Andreas Skov Olsen, Emin Bayram, Edin Visca, Michal Karbownik gibi önemli isimleri de kadrosuna dahil etti.

Bu sezon 2 resmi maça çıktı

Turuncu-lacivertliler, bu sezon Kocaelispor maçına kadar 2 resmi karşılaşmaya çıktı.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele eden İstanbul Başakşehir, turun ilk maçında Finlandiya ekibi Inter Turku ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

İkinci müsabakada ise konuk olduğu Finlandiya temsilcisine 2-0 yenilen İstanbul Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etti.

 

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