Süper Lig'de günün maçlarının VAR hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında bugün oynanacak 4 karşılaşmada görev yapacak VAR ve AVAR hakemleri belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KASIMPAŞA - TRABZONSPOR
VAR: Fedayi San
AVAR: Ceyhun Sesigüzel
KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR
VAR: Davut Dakul Çelik
AVAR: Suat Güz
GAZİANTEP FK - ALANYASPOR
VAR: Onur Öztoprak
AVAR: Mehmet Salih Mazlum
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE
VAR: Andrew Donaldson Dallas
AVAR: Bersan Duran
VAR: Fedayi San
AVAR: Ceyhun Sesigüzel
KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR
VAR: Davut Dakul Çelik
AVAR: Suat Güz
GAZİANTEP FK - ALANYASPOR
VAR: Onur Öztoprak
AVAR: Mehmet Salih Mazlum
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE
VAR: Andrew Donaldson Dallas
AVAR: Bersan Duran