Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında konuk ettiği Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Çorum FK'nın deneyimli futbolcusu Serdar Gürler, mücadeleyi değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gürler, Galatasaray deplasmanından puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirtirken, 3 puanı da kaçırdıklarını söyledi.
"ÇOK MUTLUYUZ, BİRAZ ÜZGÜNÜZ"
Serdar Gürler, "Çok mutluyuz. Biraz üzgünüz. Galatasaray 1900 küsürden beri evinde açılış maçı kaybetmiyormuş. İyi oynadık. Ortalar yaptık. Değerlendirmemiz lazımdı. 5 dakikada 2 gol attık. Kırmızı kart yedik ve oyundan düştük. Beraberlik bugün bizim için biraz sevindirici." dedi.
"ÇORUM HALKI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Tecrübeli futbolcu, "Çorum halkı, ilk defa Süper Lig'de, yıllardır evinde kaybetmeyen Galatasaray'a karşı oynadık, yenilmedik. 3 puan alabilirdik. İyi bir başlangıç oldu." ifadelerini kullandı.
"CAN YAKACAK BİR TAKIM OLACAĞIZ"
Çorum FK'nın yeni transferlerinin takıma kısa sürede uyum sağladığını belirten Gürler, "Yeni transferler hemen hemen 1 hafta önce geldi. Çok az antrenman yaptık birbirimizle. Çorum'daki aile ortamına herkesi dahil ettiğimiz için yabancılık çekmediler." diye konuştu.
Gürler, teknik direktörleriyle ilgili ise "Çorum bu sene çok büyük konuşmak istemiyorum ama can yakacak bir takım olma yolunda çok iddialı hocamızla beraber. Hoca gibi değil de ağabey gibi, yoldaş gibi. Böyle hocamız olduğu için çok mutluyuz, çok şanslıyız." açıklamasını yaptı.
"ÇOK MUTLUYUZ, BİRAZ ÜZGÜNÜZ"
Serdar Gürler, "Çok mutluyuz. Biraz üzgünüz. Galatasaray 1900 küsürden beri evinde açılış maçı kaybetmiyormuş. İyi oynadık. Ortalar yaptık. Değerlendirmemiz lazımdı. 5 dakikada 2 gol attık. Kırmızı kart yedik ve oyundan düştük. Beraberlik bugün bizim için biraz sevindirici." dedi.
"ÇORUM HALKI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Tecrübeli futbolcu, "Çorum halkı, ilk defa Süper Lig'de, yıllardır evinde kaybetmeyen Galatasaray'a karşı oynadık, yenilmedik. 3 puan alabilirdik. İyi bir başlangıç oldu." ifadelerini kullandı.
"CAN YAKACAK BİR TAKIM OLACAĞIZ"
Çorum FK'nın yeni transferlerinin takıma kısa sürede uyum sağladığını belirten Gürler, "Yeni transferler hemen hemen 1 hafta önce geldi. Çok az antrenman yaptık birbirimizle. Çorum'daki aile ortamına herkesi dahil ettiğimiz için yabancılık çekmediler." diye konuştu.
Gürler, teknik direktörleriyle ilgili ise "Çorum bu sene çok büyük konuşmak istemiyorum ama can yakacak bir takım olma yolunda çok iddialı hocamızla beraber. Hoca gibi değil de ağabey gibi, yoldaş gibi. Böyle hocamız olduğu için çok mutluyuz, çok şanslıyız." açıklamasını yaptı.