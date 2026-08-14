Klay'den 1996 Bulls - 2017 Warriors karşılaştırmasına iddialı yanıt

Dallas Mavericks guardı Klay Thompson, NBA tarihinin en iyi takımları arasında gösterilen 1995-96 Chicago Bulls ile 2016-17 Golden State Warriors'ın karşılaşması halinde kazanan tarafın Warriors olacağını savundu.
Thompson, iki takım arasındaki olası serinin ise yedi maça uzayacağını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA tarihinin en dominant iki takımının karşı karşıya geldiği varsayımsal bir eşleşmede Klay Thompson, kendisinin de formasını giydiği 2016-17 Golden State Warriors'ın Michael Jordan liderliğindeki 1995-96 Chicago Bulls'u mağlup edeceğine inanıyor.
Thompson, içerik üreticisi Plaqueboymax'in kısa süre önce viral olan Twitch yayınında kendisine yöneltilen soru üzerine iki efsane takım arasındaki olası eşleşmeyi değerlendirdi.
Tecrübeli oyuncu Warriors'ı favori gösterirken, serinin son derece çekişmeli geçeceğini ve yedinci maça kadar uzayacağını da kabul etti.
"Harika bir seri olurdu. Pozisyonsuz oynayabilen oyuncular açısından baktığınızda, modern basketbola mükemmel şekilde uyabilecek bir takımları vardı.
"Mike [Jordan], Scottie [Pippen], Ron Harper, Toni Kukoc, Luc Longley ve [Dennis] Rodman var. Müthiş bir kadroları vardı. MJ'e karşı harika bir seri olurdu.
"Ama bizim sahip olduğumuz hücum gücü bence hayatta bir kez görülebilecek türdendi. Aynı takımda Steph [Curry] ve KD [Kevin Durant] gibi iki MVP vardı, ben topsuz oynuyordum, Draymond oyunu yönlendiriyordu ve Andre [Iguodala] da her işi yapabilen bir oyuncuydu.
"Avantajı Warriors'a veriyorum çünkü bence şut yaratma ve isabet bulma becerimiz bizi onlardan ayırabilirdi. Ama seri kesinlikle yedi maça giderdi."
Michael Jordan liderliğindeki 1995-96 Chicago Bulls, genel olarak NBA tarihinin en iyi takımı olarak kabul ediliyor.
Bulls, o dönem NBA rekoru olan 72 galibiyete ulaşırken, lige büyük bir üstünlük kurarak kulüp tarihinin dördüncü şampiyonluğunu kazanmıştı.
Phil Jackson yönetimindeki Chicago'nun kadrosunda Jordan, Scottie Pippen ve Dennis Rodman'dan oluşan ikonik üçlünün yanı sıra Ron Harper, Toni Kukoc, Steve Kerr ve Luc Longley gibi önemli isimler de yer alıyordu.
Golden State Warriors ise 2016-17 sezonunda, Bulls'un NBA tarihinin en yetenekli takımı olduğu yönündeki görüşe ciddi şekilde meydan okuyabilen belki de tek takım olarak ortaya çıktı.
Bir önceki sezon 73 galibiyet alan Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green ve Andre Iguodala'lı çekirdeğine Kevin Durant'i ekleyen Warriors, sahip olduğu muazzam hücum gücü ve sahanın iki tarafındaki elit performansıyla ligin geri kalanı için neredeyse durdurulamaz bir güce dönüştü.
Normal sezonu 67 galibiyetle tamamlayan Warriors, ardından NBA tarihinin en dominant playoff performanslarından birine imza attı.
Golden State, playofflarda 16-1'lik derece yakalayarak şampiyonluğa ulaşırken, NBA Finalleri'nde LeBron James liderliğindeki son şampiyon Cleveland Cavaliers'ı beş maçta mağlup etti.
1996 Bulls ile 2017 Warriors arasında hangi takımın kazanacağı tartışması, basketbol dünyasının en büyük "ya şöyle olsaydı?" sorularından biri olmaya devam edecek.
Her iki takım da NBA tarihinde kurulmuş en güçlü kadrolar arasında yerini alırken, ortaya koydukları dominant performanslarla kendi dönemlerine damga vurmayı başardı.
Thompson, iki takım arasındaki olası serinin ise yedi maça uzayacağını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA tarihinin en dominant iki takımının karşı karşıya geldiği varsayımsal bir eşleşmede Klay Thompson, kendisinin de formasını giydiği 2016-17 Golden State Warriors'ın Michael Jordan liderliğindeki 1995-96 Chicago Bulls'u mağlup edeceğine inanıyor.
Thompson, içerik üreticisi Plaqueboymax'in kısa süre önce viral olan Twitch yayınında kendisine yöneltilen soru üzerine iki efsane takım arasındaki olası eşleşmeyi değerlendirdi.
Tecrübeli oyuncu Warriors'ı favori gösterirken, serinin son derece çekişmeli geçeceğini ve yedinci maça kadar uzayacağını da kabul etti.
"Harika bir seri olurdu. Pozisyonsuz oynayabilen oyuncular açısından baktığınızda, modern basketbola mükemmel şekilde uyabilecek bir takımları vardı.
"Mike [Jordan], Scottie [Pippen], Ron Harper, Toni Kukoc, Luc Longley ve [Dennis] Rodman var. Müthiş bir kadroları vardı. MJ'e karşı harika bir seri olurdu.
"Ama bizim sahip olduğumuz hücum gücü bence hayatta bir kez görülebilecek türdendi. Aynı takımda Steph [Curry] ve KD [Kevin Durant] gibi iki MVP vardı, ben topsuz oynuyordum, Draymond oyunu yönlendiriyordu ve Andre [Iguodala] da her işi yapabilen bir oyuncuydu.
"Avantajı Warriors'a veriyorum çünkü bence şut yaratma ve isabet bulma becerimiz bizi onlardan ayırabilirdi. Ama seri kesinlikle yedi maça giderdi."
Michael Jordan liderliğindeki 1995-96 Chicago Bulls, genel olarak NBA tarihinin en iyi takımı olarak kabul ediliyor.
Bulls, o dönem NBA rekoru olan 72 galibiyete ulaşırken, lige büyük bir üstünlük kurarak kulüp tarihinin dördüncü şampiyonluğunu kazanmıştı.
Phil Jackson yönetimindeki Chicago'nun kadrosunda Jordan, Scottie Pippen ve Dennis Rodman'dan oluşan ikonik üçlünün yanı sıra Ron Harper, Toni Kukoc, Steve Kerr ve Luc Longley gibi önemli isimler de yer alıyordu.
Golden State Warriors ise 2016-17 sezonunda, Bulls'un NBA tarihinin en yetenekli takımı olduğu yönündeki görüşe ciddi şekilde meydan okuyabilen belki de tek takım olarak ortaya çıktı.
Bir önceki sezon 73 galibiyet alan Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green ve Andre Iguodala'lı çekirdeğine Kevin Durant'i ekleyen Warriors, sahip olduğu muazzam hücum gücü ve sahanın iki tarafındaki elit performansıyla ligin geri kalanı için neredeyse durdurulamaz bir güce dönüştü.
Normal sezonu 67 galibiyetle tamamlayan Warriors, ardından NBA tarihinin en dominant playoff performanslarından birine imza attı.
Golden State, playofflarda 16-1'lik derece yakalayarak şampiyonluğa ulaşırken, NBA Finalleri'nde LeBron James liderliğindeki son şampiyon Cleveland Cavaliers'ı beş maçta mağlup etti.
1996 Bulls ile 2017 Warriors arasında hangi takımın kazanacağı tartışması, basketbol dünyasının en büyük "ya şöyle olsaydı?" sorularından biri olmaya devam edecek.
Her iki takım da NBA tarihinde kurulmuş en güçlü kadrolar arasında yerini alırken, ortaya koydukları dominant performanslarla kendi dönemlerine damga vurmayı başardı.