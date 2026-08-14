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Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçında kale Tarık Çetin'e emanet!

Fenerbahçe'nin kalecisi Mert Günok, Sturm Graz rövanşında yaşadığı ağrılar nedeniyle Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giymeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Ağustos 2026 11:16
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçında kale Tarık Çetin'e emanet!
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Fenerbahçe'de Mert Günok şoku yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynanan 4 karşılaşmada da kaleyi koruyan ve performansıyla beğeni toplayan milli eldivenin, Sturm Graz rövanşı sonrası yaşadığı ağrılar nedeniyle Gençlerbirliği deplasmanında riske edilmeyeceği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LYON MAÇLARI İÇİN DİNLENDİRİLECEK

Tecrübeli kalecinin, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile oynanacak kritik karşılaşmalar düşünülerek dinlendirilmesi planlanıyor.

Mert Günok'un yokluğunda Gençlerbirliği maçında kaleyi Brezilyalı Ederson'un değil, Tarık Çetin'in koruması bekleniyor.

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