Fenerbahçe'de Mert Günok şoku yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynanan 4 karşılaşmada da kaleyi koruyan ve performansıyla beğeni toplayan milli eldivenin, Sturm Graz rövanşı sonrası yaşadığı ağrılar nedeniyle Gençlerbirliği deplasmanında riske edilmeyeceği öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LYON MAÇLARI İÇİN DİNLENDİRİLECEK
Tecrübeli kalecinin, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile oynanacak kritik karşılaşmalar düşünülerek dinlendirilmesi planlanıyor.
Mert Günok'un yokluğunda Gençlerbirliği maçında kaleyi Brezilyalı Ederson'un değil, Tarık Çetin'in koruması bekleniyor.
Tecrübeli kalecinin, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon ile oynanacak kritik karşılaşmalar düşünülerek dinlendirilmesi planlanıyor.
Mert Günok'un yokluğunda Gençlerbirliği maçında kaleyi Brezilyalı Ederson'un değil, Tarık Çetin'in koruması bekleniyor.