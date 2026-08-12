Haber Tarihi: 12 Ağustos 2026 13:34 -
Güncelleme Tarihi:
12 Ağustos 2026 13:34
Hentbol Nedir? Temel Kurallar ve Maç Süresi
Hentbol, iki takımın topu elle kullanarak rakip kaleye gol atmaya çalıştığı, hızlı ve mücadeleci bir takım sporudur. Her takım sahada kaleci dahil 7 oyuncuyla mücadele eder. Maç sonunda daha fazla gol atan takım karşılaşmayı kazanır.
Standart hentbol maçları 60 dakika oynanır. Karşılaşma, 30'ar dakikalık iki devreden oluşur. Devre arasında genellikle 10 dakikalık ara verilir.
Bazı yaş kategorilerinde maç süresi daha kısa olabilir. Beraberliğin mutlaka bozulması gereken eleme karşılaşmalarında ise uzatma süreleri ve gerektiğinde 7 metre atışları uygulanabilir.Hentbolda temel kurallar nelerdir?Oyuncular topu elleriyle paslaşarak ilerletir ve rakip kaleye gol atmaya çalışır. Bir oyuncu topu elinde en fazla 3 saniye tutabilir ve topu sektirmeden en fazla 3 adım atabilir.Oyuncular topu sektirerek ilerleyebilir, takım arkadaşlarına pas verebilir ve kaleye şut çekebilir. Rakip oyuncuya kontrolsüz şekilde müdahale etmek, itmek veya çekmek faul olarak değerlendirilir.Hentbolda kale alanı kuralıKaleyi çevreleyen 6 metre çizgisi, kale alanını belirler. Sadece kaleci bu alanın içinde topa müdahale edebilir. Hücum oyuncuları kale alanına basmadan şutlarını kullanır.Ancak oyuncu havadayken şut çekip daha sonra kale alanına düşebilir. Bu nedenle hentbolda sık sık sıçrayarak yapılan şutlar görülür.
Hentbolda 7 metre atışı nedir?Bir hücum oyuncusunun net bir gol fırsatı kurallara aykırı şekilde engellenirse hakem 7 metre atışı verebilir. Atışı kullanan oyuncu kaleye 7 metre uzaklıktaki çizgiden şut çeker ve bu pozisyonda yalnızca kaleci savunma yapabilir.Hentbolda oyuncu değişikliğiHentbolda oyuncu değişiklikleri oldukça sık yapılabilir. Değişiklikler oyun devam ederken gerçekleştirilebilir ancak oyuncuların belirlenen değişiklik alanından sahaya girip çıkması gerekir. Kurala aykırı değişikliklerde ceza uygulanabilir.Hentbolun amacı nedir?Hentbolun temel amacı, rakip kaleye mümkün olduğunca fazla gol atmaktır. Hızlı hücumlar, paslaşmalar, savunma blokları ve kaleci kurtarışları oyunun en önemli bölümlerini oluşturur.Kısaca hentbol; 60 dakika süren, 7'şer oyunculu iki takımın mücadele ettiği, el ile oynanan ve en fazla gol atan takımın kazandığı hızlı bir takım sporudur.
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