FIFA Kulüpler Dünya Kupası Nedir? Yeni Format Nasıl İşler?

Turnuva, 2025 yılından itibaren daha geniş kapsamlı yeni formatıyla düzenlenmeye başladı.

Yeni Kulüpler Dünya Kupası formatı nasıl?

Yeni formatta turnuvaya 32 takım katılıyor. Takımlar, 4'er ekipten oluşan 8 gruba ayrılıyor.

Grup aşamasında her takım diğer üç takımla birer kez karşılaşıyor. Böylece her kulüp grup aşamasında 3 maç oynuyor.

Kulüpler Dünya Kupası'nda kimler üst tura çıkıyor?

Grup aşamasının sonunda her grubun ilk iki sırasında yer alan takımlar son 16 turuna yükseliyor.

Toplam 8 gruptan 16 takımın çıkmasıyla turnuvanın eleme aşaması başlıyor.

Üçüncü ve dördüncü sıradaki takımlar ise turnuvaya veda ediyor.

Eleme maçları nasıl oynanıyor?

Son 16 turundan itibaren karşılaşmalar tek maç üzerinden oynanıyor. Kazanan takım bir sonraki tura yükselirken kaybeden ekip eleniyor.

Normal sürenin sonunda eşitlik olması halinde uzatma devreleri oynanıyor. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa tur atlayan takım penaltı atışlarıyla belirleniyor.

Kulüpler Dünya Kupası'nda kaç maç oynanıyor?

32 takımlı yeni formatta turnuvada toplam 63 maç oynanıyor.

Grup aşamasında 48 karşılaşma yapılırken, son 16 turundan finale kadar toplam 15 eleme maçı oynanıyor.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası ne zaman oynanıyor?

Yeni formatlı Kulüpler Dünya Kupası dört yılda bir düzenlenecek. İlk genişletilmiş turnuva 2025 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirildi.

Turnuvanın dört yılda bir düzenlenmesiyle FIFA, organizasyonu millî takımların Dünya Kupası'na benzer küresel bir kulüp turnuvası haline getirmeyi hedefliyor.

Kulüpler Dünya Kupası'nın eski formatı nasıldı?

Eski formatta turnuvaya çok daha az sayıda takım katılıyordu ve organizasyon daha kısa bir takvim içerisinde tamamlanıyordu. Kıta şampiyonları ağırlıklı olarak mücadele ederken, ev sahibi ülkeden de bir takım turnuvaya katılabiliyordu.

Yeni sistemle birlikte katılımcı sayısı 32'ye çıkarıldı ve turnuvanın kapsamı önemli ölçüde genişletildi.

Sonuç: FIFA Kulüpler Dünya Kupası Nedir?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası, farklı kıtalardan başarılı kulüpleri bir araya getiren küresel futbol organizasyonudur. Yeni formatta 32 takım, 8 grupta mücadele ediyor. Her grubun ilk iki takımı son 16 turuna yükseliyor ve ardından tek maçlı eleme sistemiyle şampiyon belirleniyor. Turnuvada toplam 63 karşılaşma oynanıyor.