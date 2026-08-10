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Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na bir gönderme daha!

TFF Başkanı'yla Dünya Kupası sırasında söz dalaşına girdiği esnada eliyle yeri işaret ederek, "Buralarda kalmayalım" diyen Fatih Terim, yine aynı hareketi yapıp, "Bazılarının varlığı makamındadır" dedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 10 Ağustos 2026 13:33
Haber: Sözcü
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na bir gönderme daha!
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Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, kişisel YouTube hesabından yeni bir video yayınladı.

"Terim Deneyimi" adıyla izleyiciyle buluşan içerikte Fatih Terim, yine gündem yaratan sözler sarf etti.

Dünya Kupası sırasında A Milli Takım'a yönelik ifadeleri nedeniyle TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile karşılıklı atışmaya giren İmparator, "Kendimi açıklayacak halim yok. Ne dendiği çok açık. Söylediklerimi tüm ulus, yüzde 99 da değil, yüzde 100 doğru anlamış. Türk futbolunun sorunlarına kafa yoralım. (Yeri göstererek) Buralarda zaman kaybetmeyelim! Geçelim buraları" demişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

"NEYİ HAK EDİYORSA ONU SÖYLERİM"

Fatih Terim yeni videosunda isim vermeden yine Hacıosmanoğlu'nu hedef aldı. Tecrübeli hoca, "Her şey herkesin hoşuna gitmeyebilir ama ben bunu birilerinin hoşuna gitsin diye yapmıyorum. Neyi hak ediyorsa o ortam, onu söylerim. Ben ayrıca da varlığımı makamımdan almam, bazılarının varlığı makamındadır! Ben varlığımı yaptığım işlerden, bilgimden, birikimimden, yüreğimden alırım" ifadelerini kullandı.

GERİLİM NASIL BAŞLADI?

Fatih Terim ile İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki gerilim, Dünya Kupası sırasında başladı. Terim'in "Hesap sorma" ifadesini TFF Başkanı sert bir tepkiyle karşıladı. İkili arasındaki bu polemik karşılıklı açıklamalarla devam ediyor.   

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