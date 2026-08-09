Galatasaray'da Jelert çıkmazı!

Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında yer almayan Elias Jelert için Galatasaray'da ayrılık süreci beklemede. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BONSERVİSİYLE GÖNDERİLMEK İSTENİYOR
Yönetim, Danimarkalı sağ beki bonservisiyle kadrodan çıkarmayı hedefliyor. Ancak Jelert için şu ana kadar gelen tekliflerin tamamının opsiyonsuz kiralama şeklinde olduğu öğrenildi.
GALATASARAY BEKLEMEDE
Sarı-kırmızılı yönetimin, bir süre daha gelecek teklifleri değerlendireceği ve ardından elindeki seçeneklerden birini tercih edeceği belirtildi.
Yönetim, Danimarkalı sağ beki bonservisiyle kadrodan çıkarmayı hedefliyor. Ancak Jelert için şu ana kadar gelen tekliflerin tamamının opsiyonsuz kiralama şeklinde olduğu öğrenildi.
GALATASARAY BEKLEMEDE
Sarı-kırmızılı yönetimin, bir süre daha gelecek teklifleri değerlendireceği ve ardından elindeki seçeneklerden birini tercih edeceği belirtildi.