09 Ağustos
Iğdır FK-Karagümrük
2-0
09 Ağustos
Anderlecht-RAAL La Louviere
2-1
09 Ağustos
Moreirense-Braga
2-2
09 Ağustos
Gil Vicente-Rio Ave
1-0
09 Ağustos
FC Porto-Alverca
2-0
09 Ağustos
St. Gallen-FC Luzern
2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
3-2
09 Ağustos
Basel-Thun
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Lugano-FC Zürich
5-0
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Austria Wien-LASK
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Wolfsberger AC-RB Salzburg
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Ried-Rapid Wien
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Royal Antwerp-SK Beveren
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Zulte Waregem-Genk
2-1
09 Ağustos
Sarıyer-Muğlaspor
2-0
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Sporting Charleroi-OH Leuven
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St. Pauli-Greuther Fürth
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09 Ağustos
Nürnberg-Dynamo Dresden
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09 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
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09 Ağustos
FC Groningen-FC Utrecht
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Bodrum FK-Bursaspor
0-2
09 Ağustos
Vanspor FK-Kayserispor
0-2
09 Ağustos
Benfica-Academico de Viseu FC
2-2

Galatasaray'da Jelert çıkmazı!

Galatasaray, Elias Jelert'i bonservisiyle göndermek isterken, Danimarkalı oyuncu için gelen teklifler şimdilik opsiyonsuz kiralama şeklinde.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 13:05
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Jelert çıkmazı!
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Okan Buruk'un yeni sezon planlamasında yer almayan Elias Jelert için Galatasaray'da ayrılık süreci beklemede. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BONSERVİSİYLE GÖNDERİLMEK İSTENİYOR

Yönetim, Danimarkalı sağ beki bonservisiyle kadrodan çıkarmayı hedefliyor. Ancak Jelert için şu ana kadar gelen tekliflerin tamamının opsiyonsuz kiralama şeklinde olduğu öğrenildi.

GALATASARAY BEKLEMEDE

Sarı-kırmızılı yönetimin, bir süre daha gelecek teklifleri değerlendireceği ve ardından elindeki seçeneklerden birini tercih edeceği belirtildi.  

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