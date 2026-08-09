Galatasaray evinde Villarreal'e mağlup

RAMS Park'ta oynanan müsabakayı İspanya ekibi 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE VILLARREAL PENALTIYLA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmaya hızlı giren Villarreal, 3. dakikada penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti.
OSIMHEN'DEN HIZLI CEVAP
Villarreal, Ayoze Perez'in penaltı golüyle Galatasaray karşısında 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/fqDeSFgyBj https://t.co/pwi94Iwoq0
— Sporx (@sporx) August 8, 2026
Bu golün şokunu çabuk atlatan Galatasaray, 5. dakikada Victor Osimhen'in golüyle skoru 1-1 getirdi.
⚽️Victor Osimhen, Eren Elmalı'nın ortasında kafa golüyle durumu 1-1'e getirdi! pic.twitter.com/aRSd0yw2NJ https://t.co/Sij0Dj1VYA
— Sporx (@sporx) August 8, 2026
41. dakikada İspanyol temsilcisi, Mikautadze'nin golüyle durumu 2-1 yaptı. İlk yarının devamında başka gol olmadı ve Villarreal, soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
Mücadelenin ikinci devresinde konuk takımın girdiği pozisyonlarda kaleci Jankat Yılmaz gole izin vermedi. Galatasaray hücumda pozisyon üretmekte zorlanırken karşılaşma, Villarreal'in 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Villarreal'i yeniden öne geçiren gol pic.twitter.com/p9jlRzwjq5 https://t.co/yOyI1e9VwG
— Sporx (@sporx) August 8, 2026
OKAN BURUK KIRMIZI KART GÖRDÜ
🧤 Jankat Yılmaz, yaptığı kurtarışlarla Villarreal maçına damga vuruyor. pic.twitter.com/jrREIAN9OW https://t.co/cz7RKi0EUs
— Sporx (@sporx) August 8, 2026
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakanın başında kırmızı kart görerek tribüne çıktı.
Buruk, Villarreal'in 2. dakikada bulduğu penaltının ardından hakem Kadir Sağlam'a itiraz etti. Bunun üzerine Sağlam, tecrübeli teknik adama sarı kart gösterdi. İtirazına devam eden ve gördüğü sarı kartın ardından hakemi alkışlayan Okan Buruk, ikinci sarı kartı da görerek tribüne gönderildi.
OSIMHEN ÇILDIRDI
🟥Okan Buruk'un kırmızı kart gördüğü anlar pic.twitter.com/dQjgB8KJWg https://t.co/ksqokOvd4p
— Sporx (@sporx) August 8, 2026
Galatasaray-Villarreal maçının ilk yarısında Galatasaray hücumu sırasında Victor Osimhen ve Villarreal'li Mourino ikili mücadele sonrasında tartıştı. Osimhen çok sinirlendi ve iki takım oyuncuları araya girerek Osimhen ile Mourino'yu sakinleştirmeye çalıştı.
Hakem Kadir Sağlam iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.
STOPER TANDEMİNDE JAKOBS-LEMINA GÖREV YAPTI
💥💥Victor Osimhen ve Santiago Mourino arasında yaşanan gerginlik pic.twitter.com/LKFIsfOWwI https://t.co/Y768KWagJZ
— Sporx (@sporx) August 8, 2026
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, stoper ikilisinde sol bek Ismail Jakobs ile orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı oynattı.
Buruk, asıl mevkisi stoper olan futbolcular Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Arda Ünyay ile savunmanın göbeğinde görev yapabilen Kaan Ayhan'ı yedek oturttu. Tecrübeli teknik adam, stoper tandeminde daha önce bu bölgede çok görev almayan Jakobs ile Lemina'ya forma verdi.
TARAFTARLARIN TRANSFER TEPKİSİ SÜRÜYOR
Galatasaray'da taraftarlar, yeni sezon öncesi transferlerin geç kaldığı gerekçesiyle yönetime tepki göstermeye devam etti.
Geçen hafta Fransa temsilcisi Rennes ile yapılan hazırlık maçında transferlerin geç kaldığı gerekçesiyle yönetimi protesto eden taraftarlar, Villarreal müsabakasında da tepkilerini sürdürdü.
Taraftarlar, yaz transfer döneminde sadece Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu kiralayan yönetime, "Dursun Özbek transfer nerede?", "Martta kombine, mayısta kongre, söylesene başkan transferler nerede?" ve "Sabrımız taşıyor transferler nerede?" tezahüratlarını yaptı.
Sarı-kırmızılı futbolseverler, mücadele boyunca bu tezahüratlarını sürdürdü.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından tribünlerden ıslıklı protesto sesleri yükseldi. Kuzey kale arkasında bulunan ultrAslan, futbolcuları çağırarak destek verdi.
TARAFTARLAR MAÇA İLGİ GÖSTERMEDİ
Trendyol Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı takımın Villarreal ile oynadığı müsabakaya taraftarları ilgi göstermedi.
Son yıllarda iç sahada yaklaşık 40 bin seyirci ortalamasıyla oynayan Galatasaray'da transferlerin gecikmesini gerekçe gösteren taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü boş bıraktı.
Mücadeleyi yaklaşık 10 bin sarı-kırmızılı futbolsever tribünden izledi.
5 HAZIRLIK MAÇININ 4'ÜNÜ KAZANAMADI!
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, son 4 müsabakadan galibiyetle ayrılamadı.
Sezonu İstanbul'da 5-1'lik Ümraniyespor galibiyetiyle açan Galatasaray, sonrasında Avusturya kampında Monza'ya 2-0 ve Venezia'ya 3-0 mağlup oldu.
Ardından RAMS Park'ta Rennes ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, son olarak konuk ettiği Villarreal'e 2-1 yenildi.