PSG ile Manchester United yenişemedi!

PSG ile Manchester United, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadelede iki takım da sahadan beraberlikle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GOLLER İLK YARIDA GELDİ
PSG, karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Ibrahim Mbaye'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Manchester United bu gole 32. dakikada Bryan Mbeumo ile karşılık verdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda iki takımın çabalarına rağmen başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
PSG'NİN SIRADAKİ MAÇI SÜPER KUPA
Luis Enrique yönetimindeki PSG, hazırlık döneminin ardından 12 Ağustos'ta UEFA Süper Kupa'da Aston Villa ile karşılaşacak.
MANCHESTER UNITED'IN HAZIRLIK PROGRAMI
Michael Carrick'in çalıştırdığı Manchester United ise hazırlık döneminde Leeds United ve Milan ile karşı karşıya gelecek. İngiliz ekibi, Premier Lig'deki yeni sezonun ilk maçında 22 Ağustos'ta Hull City ile mücadele edecek.
PSG, karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Ibrahim Mbaye'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Manchester United bu gole 32. dakikada Bryan Mbeumo ile karşılık verdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda iki takımın çabalarına rağmen başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
PSG'NİN SIRADAKİ MAÇI SÜPER KUPA
Luis Enrique yönetimindeki PSG, hazırlık döneminin ardından 12 Ağustos'ta UEFA Süper Kupa'da Aston Villa ile karşılaşacak.
MANCHESTER UNITED'IN HAZIRLIK PROGRAMI
Michael Carrick'in çalıştırdığı Manchester United ise hazırlık döneminde Leeds United ve Milan ile karşı karşıya gelecek. İngiliz ekibi, Premier Lig'deki yeni sezonun ilk maçında 22 Ağustos'ta Hull City ile mücadele edecek.