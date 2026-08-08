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Bandırmaspor sezona 3 puanla başladı!

Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği İstanbulspor'u 3-0 yendi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 19:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bandırmaspor sezona 3 puanla başladı!
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Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakyı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

Bandırmaspor'un gollerini 2 ve 15. dakikalarda Emirhan Ayhan ile 90+8. dakikada penaltıdan Gianni Bruno kaydetti.

İstanbulspor'da Deniz Tuncer, 89. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Bandırmaspor sezona 3 puanla başladı. İstanbulspor ise ilk haftayı puansız kapattı.

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Muğlaspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise Bodrum FK'yı ağırlayacak.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Berkay Erdemir, Kürşathan Akın, Orhun Aydın Duran

Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima, Liço, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 85 Enes Çinemre), Yusuf Kocatürk (Dk. 90+2 Burak Bekaroğlu), Emirhan Ayhan (Dk. 70 Kehinde), Ali Ülgen, Kerem Dönertaş (Dk. 85 Bruno), Badji, Emirhan Acar (Dk. 70 Mulumba), Enes Aydın

İstanbulspor: Alp Tutar, Vefa Temel (Dk. 46 Mustafa Sol), İliev (Dk. 75 Araujo), Bekir Ali Nizam (Dk. 46 Duran Sahin), Fatih Tultak, Mendy (Dk. 54 İsa Dayaklı), Turan Deniz Tuncer, Özhan Şahan, Abdullah Dijlan Aydın, Erdem Seçgin (Dk. 46 Cham), Ömer Faruk Duymaz

Goller: Dk. 2 ve 15 Emirhan Ayhan, Dk. 90+8 Bruno (Penaltıdan) (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk. 89 Turan Deniz Tuncer (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 9 Berk Ali Nizam, Dk. 75 Duran Sahin (İstanbulspor), Dk. 29 Ali Ülgen, Dk. 62 Emirhan Ayhan, Dk. 64 Yusuf Kocatürk (Bandırmaspor)

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