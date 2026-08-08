Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Bandırmaspor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabakyı ev sahibi ekip 3-0 kazandı.
Bandırmaspor'un gollerini 2 ve 15. dakikalarda Emirhan Ayhan ile 90+8. dakikada penaltıdan Gianni Bruno kaydetti.
İstanbulspor'da Deniz Tuncer, 89. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor sezona 3 puanla başladı. İstanbulspor ise ilk haftayı puansız kapattı.
Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Muğlaspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise Bodrum FK'yı ağırlayacak.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Berkay Erdemir, Kürşathan Akın, Orhun Aydın Duran
Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima, Liço, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 85 Enes Çinemre), Yusuf Kocatürk (Dk. 90+2 Burak Bekaroğlu), Emirhan Ayhan (Dk. 70 Kehinde), Ali Ülgen, Kerem Dönertaş (Dk. 85 Bruno), Badji, Emirhan Acar (Dk. 70 Mulumba), Enes Aydın
İstanbulspor: Alp Tutar, Vefa Temel (Dk. 46 Mustafa Sol), İliev (Dk. 75 Araujo), Bekir Ali Nizam (Dk. 46 Duran Sahin), Fatih Tultak, Mendy (Dk. 54 İsa Dayaklı), Turan Deniz Tuncer, Özhan Şahan, Abdullah Dijlan Aydın, Erdem Seçgin (Dk. 46 Cham), Ömer Faruk Duymaz
Goller: Dk. 2 ve 15 Emirhan Ayhan, Dk. 90+8 Bruno (Penaltıdan) (Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Dk. 89 Turan Deniz Tuncer (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Berk Ali Nizam, Dk. 75 Duran Sahin (İstanbulspor), Dk. 29 Ali Ülgen, Dk. 62 Emirhan Ayhan, Dk. 64 Yusuf Kocatürk (Bandırmaspor)
Bandırmaspor'un gollerini 2 ve 15. dakikalarda Emirhan Ayhan ile 90+8. dakikada penaltıdan Gianni Bruno kaydetti.
İstanbulspor'da Deniz Tuncer, 89. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonucun ardından Bandırmaspor sezona 3 puanla başladı. İstanbulspor ise ilk haftayı puansız kapattı.
Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Muğlaspor'a konuk olacak. İstanbulspor ise Bodrum FK'yı ağırlayacak.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Berkay Erdemir, Kürşathan Akın, Orhun Aydın Duran
Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima, Liço, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 85 Enes Çinemre), Yusuf Kocatürk (Dk. 90+2 Burak Bekaroğlu), Emirhan Ayhan (Dk. 70 Kehinde), Ali Ülgen, Kerem Dönertaş (Dk. 85 Bruno), Badji, Emirhan Acar (Dk. 70 Mulumba), Enes Aydın
İstanbulspor: Alp Tutar, Vefa Temel (Dk. 46 Mustafa Sol), İliev (Dk. 75 Araujo), Bekir Ali Nizam (Dk. 46 Duran Sahin), Fatih Tultak, Mendy (Dk. 54 İsa Dayaklı), Turan Deniz Tuncer, Özhan Şahan, Abdullah Dijlan Aydın, Erdem Seçgin (Dk. 46 Cham), Ömer Faruk Duymaz
Goller: Dk. 2 ve 15 Emirhan Ayhan, Dk. 90+8 Bruno (Penaltıdan) (Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Dk. 89 Turan Deniz Tuncer (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Berk Ali Nizam, Dk. 75 Duran Sahin (İstanbulspor), Dk. 29 Ali Ülgen, Dk. 62 Emirhan Ayhan, Dk. 64 Yusuf Kocatürk (Bandırmaspor)