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2-2
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0-2
09 Ağustos
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Toprak Razgatlıoğlu, Büyük Britanya GP sprint yarışını 20. sırada tamamladı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın Büyük Britanya Grand Prix'sinde sprint yarışına çıkan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, mücadeleyi 20. sırada bitirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 20:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Toprak Razgatlıoğlu, Büyük Britanya GP sprint yarışını 20. sırada tamamladı
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 12. etabı Büyük Britanya Grand Prix'sinin sprint yarışında 20. oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Northamptonshire'daki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde gerçekleştirilen 10 turluk sprint yarışında, 19.49.066'lık dereceyle Aprilia takımının İspanyol sürücüsü Jorge Martin birinci sırayı aldı.

Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sprint yarışını 20. sırada tamamladı.

Büyük Britanya Grand Prix'sinin ana yarışı, yarın TSİ 15.00'te 20 tur üzerinden yapılacak.

 

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