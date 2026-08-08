Frankfurt, hazırlık maçında Hull City'yi mağlup etti!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Eintracht Frankfurt ile Hull City, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 60'ar dakikalık iki devre üzerinden oynanan mücadelede kazanan taraf 2-0'lık skorla Frankfurt oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İLK YARI FRANKFURT'UN
Karşılaşmada ilk gol Frankfurt'tan geldi. Alman ekibi, 45+11. dakikada Jonathan Burkardt ile 1-0 öne geçti.
İlk 60 dakikalık bölüm bu skorla tamamlanırken Frankfurt, ikinci devreye avantajlı başladı.
FARK İKİYE ÇIKTI
İkinci devrede de rakip kalede etkili olan Frankfurt, 72. dakikada Paul Love Arrhov'un kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Eintracht Frankfurt, Hull City karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.
ABDÜLKADİR ÖMÜR SÜRE ALDI
Hull City'de milli futbolcumuz Abdülkadir Ömür, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Ömür, 61. dakikada M. Belloumi'nin yerine oyuna dahil oldu.
CAN UZUN 61 DAKİKA OYNADI
Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcumuz Can Uzun ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Genç futbolcu, 61. dakikada yerini Mario Götze'ye bıraktı.
Karşılaşmada ilk gol Frankfurt'tan geldi. Alman ekibi, 45+11. dakikada Jonathan Burkardt ile 1-0 öne geçti.
İlk 60 dakikalık bölüm bu skorla tamamlanırken Frankfurt, ikinci devreye avantajlı başladı.
FARK İKİYE ÇIKTI
İkinci devrede de rakip kalede etkili olan Frankfurt, 72. dakikada Paul Love Arrhov'un kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi.
Kalan bölümde başka gol olmayınca Eintracht Frankfurt, Hull City karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı.
ABDÜLKADİR ÖMÜR SÜRE ALDI
Hull City'de milli futbolcumuz Abdülkadir Ömür, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı. Ömür, 61. dakikada M. Belloumi'nin yerine oyuna dahil oldu.
CAN UZUN 61 DAKİKA OYNADI
Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcumuz Can Uzun ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Genç futbolcu, 61. dakikada yerini Mario Götze'ye bıraktı.