Can Uzun transferinde kritik aşama: Fark 5 milyon euro

Galatasaray, uzun süredir transfer gündeminde yer alan Can Uzun için Eintracht Frankfurt ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Taraflar arasındaki mali farkın görüşmelerin ardından yaklaşık 5 milyon euro seviyesine geriledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FRANKFURT TALEBİNİ DÜŞÜRDÜ
Eintracht Frankfurt'un pazarlıklara 60 milyon euroluk bonservis talebiyle başladığı, ancak görüşmeler ilerledikçe beklentisini 45 milyon euro seviyesine çektiği belirtildi.
Galatasaray yönetiminin ise 20 yaşındaki milli futbolcunun transferi için çıkabileceği en yüksek rakamı 40 milyon euro olarak belirlediği ifade edildi.
TEKLİF 35+5 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılıların son teklifinin 35 milyon euro garanti ödeme ve gerçekleşmesi kolay şartlara bağlı 5 milyon euro bonus içerdiği kaydedildi.
Kulüpler arasındaki yaklaşık 5 milyon euroluk farkın kapatılması için sonraki satıştan pay maddesinin de görüşmelere dahil edilebileceği belirtildi.
CAN UZUN TRANSFERİ İSTİYOR
Can Uzun'un Galatasaray'a transfer olmaya istekli olduğu aktarıldı. Daha önce teknik direktör Okan Buruk ile telefon görüşmesi yapan milli futbolcunun, sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini Eintracht Frankfurt yönetimine ilettiği ifade edildi.
ÖNCELİK CAN UZUN'DA!
Galatasaray'ın U23 kontenjanına uygun forvet ve stoper transferleri için de çalışmalar yürüttüğü, ancak Can Uzun transferini öncelikli olarak sonuçlandırmayı hedefliyor.
Eintracht Frankfurt'un pazarlıklara 60 milyon euroluk bonservis talebiyle başladığı, ancak görüşmeler ilerledikçe beklentisini 45 milyon euro seviyesine çektiği belirtildi.
Galatasaray yönetiminin ise 20 yaşındaki milli futbolcunun transferi için çıkabileceği en yüksek rakamı 40 milyon euro olarak belirlediği ifade edildi.
TEKLİF 35+5 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılıların son teklifinin 35 milyon euro garanti ödeme ve gerçekleşmesi kolay şartlara bağlı 5 milyon euro bonus içerdiği kaydedildi.
Kulüpler arasındaki yaklaşık 5 milyon euroluk farkın kapatılması için sonraki satıştan pay maddesinin de görüşmelere dahil edilebileceği belirtildi.
CAN UZUN TRANSFERİ İSTİYOR
Can Uzun'un Galatasaray'a transfer olmaya istekli olduğu aktarıldı. Daha önce teknik direktör Okan Buruk ile telefon görüşmesi yapan milli futbolcunun, sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini Eintracht Frankfurt yönetimine ilettiği ifade edildi.
ÖNCELİK CAN UZUN'DA!
Galatasaray'ın U23 kontenjanına uygun forvet ve stoper transferleri için de çalışmalar yürüttüğü, ancak Can Uzun transferini öncelikli olarak sonuçlandırmayı hedefliyor.