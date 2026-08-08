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Vincenzo Italiano'dan Vlahovic baskısı: "Seni bekliyorum"

Beşiktaş, santrfor transferinde uzun süredir gündeminde yer alan Dusan Vlahovic için baskısını artırdı. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisini üçüncü kez arayarak "Artık gelmelisin. Seni bekliyorum" dediği, siyah-beyazlıların Sırp golcüden en geç hafta başına kadar yanıt beklediği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 10:19
Haber: Sabah
Vincenzo Italiano'dan Vlahovic baskısı: 'Seni bekliyorum'
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Beşiktaş ilk etapta kaleci, orta saha, sol bek, sol kanat takviyeleri yaptığı planlamanın ikinci aşamasında stoper, orta saha, sağ kanat ve santrfor transferini çözmek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BASKI ARTTI

Siyah-beyazlıların, uzun süredir beklediği Dusan Vlahovic için baskıyı artırdığı belirtildi.

ITALIANO DA KATILDI

Yönetim, bir yandan oyuncu cephesiyle sözleşme şartları için finansal görüşmeler yaparken diğer yandan teknik direktör Vincenzo Italiano da baskıya katıldı.

Tecrübeli teknik adam, eski öğrencisini 3. kez arayıp görüşme gerçekleştirdi.

"ARTIK GELMELİSİN"

Italiano'nun çok iyi ilişkilere sahip olduğu Vlahovic'e "Artık gelmelisin. Seni bekliyorum. Kararını verip gel" dediği aktarıldı.

ATLETICO VE BARCELONA...

Vlahovic'in, La Liga'da Barcelona'dan aradığı teklifi bulamadığı ve Atletico Madrid beklentisine girdiği belirtildi.

Atletico Madrid ise Sörloth'u bonservisiyle satmadan böyle bir hamle yapmak istemiyor.

DÖNÜŞ BEKLENİYOR

Beşiktaş, 26 yaşında ki Sırp oyuncudan en geç hafta başında teklifine dönüş bekliyor.

10 GOL ATTI

1.90 boyundaki dev golcü, geçtiğimiz sezon 23 karşılaşmada 10 gol atıp 2 asist kaydetti.

Vlahovic, kariyerinde daha önce Partizan ve Fiorentina'nın formalarını da terletti.

Dusan Vlahovic'in Sırbistan Milli Takımı ile de 41 maçta 16 golü bulunuyor.

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