Vincenzo Italiano'dan Vlahovic baskısı: 'Seni bekliyorum'

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Siyah-beyazlıların, uzun süredir beklediği Dusan Vlahovic için baskıyı artırdığı belirtildi.
ITALIANO DA KATILDI
Yönetim, bir yandan oyuncu cephesiyle sözleşme şartları için finansal görüşmeler yaparken diğer yandan teknik direktör Vincenzo Italiano da baskıya katıldı.
Tecrübeli teknik adam, eski öğrencisini 3. kez arayıp görüşme gerçekleştirdi.
"ARTIK GELMELİSİN"
Italiano'nun çok iyi ilişkilere sahip olduğu Vlahovic'e "Artık gelmelisin. Seni bekliyorum. Kararını verip gel" dediği aktarıldı.
ATLETICO VE BARCELONA...
Vlahovic'in, La Liga'da Barcelona'dan aradığı teklifi bulamadığı ve Atletico Madrid beklentisine girdiği belirtildi.
Atletico Madrid ise Sörloth'u bonservisiyle satmadan böyle bir hamle yapmak istemiyor.
DÖNÜŞ BEKLENİYOR
Beşiktaş, 26 yaşında ki Sırp oyuncudan en geç hafta başında teklifine dönüş bekliyor.
10 GOL ATTI
1.90 boyundaki dev golcü, geçtiğimiz sezon 23 karşılaşmada 10 gol atıp 2 asist kaydetti.
Vlahovic, kariyerinde daha önce Partizan ve Fiorentina'nın formalarını da terletti.
Dusan Vlahovic'in Sırbistan Milli Takımı ile de 41 maçta 16 golü bulunuyor.
Siyah-beyazlıların, uzun süredir beklediği Dusan Vlahovic için baskıyı artırdığı belirtildi.
ITALIANO DA KATILDI
Yönetim, bir yandan oyuncu cephesiyle sözleşme şartları için finansal görüşmeler yaparken diğer yandan teknik direktör Vincenzo Italiano da baskıya katıldı.
Tecrübeli teknik adam, eski öğrencisini 3. kez arayıp görüşme gerçekleştirdi.
"ARTIK GELMELİSİN"
Italiano'nun çok iyi ilişkilere sahip olduğu Vlahovic'e "Artık gelmelisin. Seni bekliyorum. Kararını verip gel" dediği aktarıldı.
ATLETICO VE BARCELONA...
Vlahovic'in, La Liga'da Barcelona'dan aradığı teklifi bulamadığı ve Atletico Madrid beklentisine girdiği belirtildi.
Atletico Madrid ise Sörloth'u bonservisiyle satmadan böyle bir hamle yapmak istemiyor.
DÖNÜŞ BEKLENİYOR
Beşiktaş, 26 yaşında ki Sırp oyuncudan en geç hafta başında teklifine dönüş bekliyor.
10 GOL ATTI
1.90 boyundaki dev golcü, geçtiğimiz sezon 23 karşılaşmada 10 gol atıp 2 asist kaydetti.
Vlahovic, kariyerinde daha önce Partizan ve Fiorentina'nın formalarını da terletti.
Dusan Vlahovic'in Sırbistan Milli Takımı ile de 41 maçta 16 golü bulunuyor.