Galatasaray'dan Batrakov için yeni teklif!

Yeni sezon öncesinde 10 numara bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray, Aleksey Batrakov transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı yönetim, daha önce 21 yaşındaki futbolcu için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euroluk teklif yaptı. Rus kulübünün bu öneriye olumlu yanıt vermemesi üzerine Galatasaray yeni bir teklif hazırlamaya başladı.
TEKLİF 30 MİLYON EUROYA YÜKSELECEK
Takvim'in haberine göre Galatasaray, Batrakov için teklifini 30 milyon euroya yükseltecek. Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği genç futbolcu için kulüpler arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde yeniden hız kazanması bekleniyor.
Galatasaray'ın oyuncu cephesiyle büyük ölçüde anlaşma sağladığı, yeni teklifle Lokomotiv Moskova'yı ikna ederek transferi sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.
36 MAÇTA 26 GOLE KATKI
Batrakov, geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova formasıyla çıktığı 36 maçta 17 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun Rus ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
TEKLİF 30 MİLYON EUROYA YÜKSELECEK
Takvim'in haberine göre Galatasaray, Batrakov için teklifini 30 milyon euroya yükseltecek. Teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmek istediği genç futbolcu için kulüpler arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde yeniden hız kazanması bekleniyor.
Galatasaray'ın oyuncu cephesiyle büyük ölçüde anlaşma sağladığı, yeni teklifle Lokomotiv Moskova'yı ikna ederek transferi sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.
36 MAÇTA 26 GOLE KATKI
Batrakov, geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova formasıyla çıktığı 36 maçta 17 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen genç futbolcunun Rus ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.