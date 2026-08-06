Haber Tarihi: 06 Ağustos 2026 11:05 -
Güncelleme Tarihi:
06 Ağustos 2026 11:05
Motorine İndirim Var mı? Motorin Fiyatlarında Beklenen İndirim Tarihi
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Araç sahipleri ise "Motorine indirim var mı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre motorinin litre fiyatında indirim bekleniyor. İndirimin, gece yarısından itibaren pompaya yansıması öngörülüyor.
Motorin indirimi ne zaman uygulanacak?Beklenen indirimin bu gece yarısından itibaren geçerli olması bekleniyor. Dağıtım şirketlerinin yapacağı fiyat güncellemesinin ardından yeni pompa fiyatları yürürlüğe girecek.İndirim ne kadar olacak?Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre motorinin litre fiyatında yaklaşık 1 lira 80 kuruş seviyesinde indirim öngörülüyor. Nihai tutar, gece yarısı yapılacak güncelleme sonrasında netleşecek.Akaryakıt fiyatları neden değişiyor?Motorin fiyatlarında yaşanan değişikliklerde;Brent petrol fiyatları,Döviz kuru,Akdeniz rafineri ürün fiyatları,Uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmeler
belirleyici rol oynuyor.Sonuç: Motorine İndirim Var mı?Evet. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim bekleniyor. Kesin pompa fiyatları ise dağıtım şirketlerinin gece yarısı yapacağı güncellemenin ardından belli olac
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