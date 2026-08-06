TFF ile Trendyol arasındaki isim sponsorluğu sözleşmesi uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Trendyol arasındaki isim sponsorluğu sözleşmesi 2 yıl daha uzatıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Trendyol'dan yapılan açıklamaya göre, 2023-2024 sezonundan bu yana devam eden işbirliği, yapılan yeni anlaşmayla 2026-2027 ve 2027-2028 sezonlarını da kapsayacak.
Türk futbolunun ve liglerin marka değerine katkı sağlayan ortaklık dolayısıyla Trendyol'un Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorluğu toplamda 5 sezona çıkmış oldu.
Şirket, Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorluğunun yanı sıra 2021'den bu yana A Milli Futbol Takımının resmi sponsorluğunu üstleniyor. 2025-2026 sezonunda "Futbol Aşkına" mottosuyla taraftarların ve futbolseverlerin Trendyol Süper Lig'e ve Trendyol 1. Lig'e olan bağlılığını ön plana çıkaran Trendyol, gelecek iki sezonda da liglerin görünürlüğüne ve Türk futbolunun geniş kitlelerle buluşmasına katkı sunmaya devam edecek.
Türk futbolunun ve liglerin marka değerine katkı sağlayan ortaklık dolayısıyla Trendyol'un Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorluğu toplamda 5 sezona çıkmış oldu.
Şirket, Süper Lig ve 1. Lig isim sponsorluğunun yanı sıra 2021'den bu yana A Milli Futbol Takımının resmi sponsorluğunu üstleniyor. 2025-2026 sezonunda "Futbol Aşkına" mottosuyla taraftarların ve futbolseverlerin Trendyol Süper Lig'e ve Trendyol 1. Lig'e olan bağlılığını ön plana çıkaran Trendyol, gelecek iki sezonda da liglerin görünürlüğüne ve Türk futbolunun geniş kitlelerle buluşmasına katkı sunmaya devam edecek.