Fenerbahçe'ye kötü haber! Oosterwolde!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Sturm Graz ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Jayden Oosterwolde karşılaşmanın 28. dakikasında sol üst adalesini tutarak yerde kaldı. Sakatlanan Oosterwolde sedye ile sahadan çıktı.
Sakatlık sonrası Oosterwolde'nin yerine Archie Brown oyuna dahil oldu.
Sakatlık sonrası Oosterwolde'nin yerine Archie Brown oyuna dahil oldu.
Oosterwolde'nin sakatlandığı an pic.twitter.com/LOG7lQ0Ab7 https://t.co/A8EOZPEk4g
— Sporx (@sporx) August 5, 2026