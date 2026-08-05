05 Ağustos
Fenerbahçe-Sturm Graz
2-0
05 Ağustos
Ferencvaros-Gornik Zabrze
1-088'
05 Ağustos
AGF-Sabah FK
2-1
05 Ağustos
Brann-Apollon Limassol
0-1
05 Ağustos
Panathinaikos-CSKA 1948
1-173'
06 Ağustos
Boca Juniors-Estudiantes
01:00
05 Ağustos
Villarreal-Levante
1-0
05 Ağustos
AC Milan-Inter
1-1
05 Ağustos
Chelsea-Juventus
0-1
05 Ağustos
SSC Napoli-Osasuna
2-1
05 Ağustos
Sassuolo-Celta Vigo
1-4
05 Ağustos
Arsenal-Real Betis
1-360'

Fenerbahçe'ye kötü haber! Oosterwolde!

Fenerbahçe'nin Sturm Graz ile oynadığı karşılaşmada Jayden Oosterwolde sakatlandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 21:32 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 21:33
Fenerbahçe'ye kötü haber! Oosterwolde!
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Sturm Graz ile oynadığı karşılaşmada sakatlık yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Jayden Oosterwolde karşılaşmanın 28. dakikasında sol üst adalesini tutarak yerde kaldı. Sakatlanan Oosterwolde sedye ile sahadan çıktı.

Sakatlık sonrası Oosterwolde'nin yerine Archie Brown oyuna dahil oldu.

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