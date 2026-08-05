Bodrum FK'nın misyonu gençler

Trendyol 1'inci Lig'de geçen sezon play-offta Süper Lig'e dönüş fırsatını kaçıran Bodrum Futbol Kulübü, Bursaspor'la pazar günü evinde oynayacağı 2026-2027 sezonunun ilk maçına hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi değerlendirmelerde bulunan Bodrum FK Başkanı Taner Ankara, lige güçlü bir başlangıç yapmayı hedeflediklerini belirtti. Transfer döneminde genç oyuncuları tercih eden yeşil-beyazlılarda Taner Ankara, "Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik, verimli bir dönemdi. Yeni katılacak arkadaşların adaptasyonu açısından önemliydi. Bütün aldığımız oyuncular da kampa yetişti. Özellikle eksik noktalarımızda çok iyi transferler yaptık. Aldığımız oyuncuların hepsi yaş kategorilerinde milli takımlarda oynamış, Ümit Milli Takım'da oynamış oyuncular. Zaten ekibimizde de en az 10-11 tane daha genç oyuncumuz var" diye konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ankara, "Bodrum'un misyonu, mottosu, vizyonu; genç oyuncuları parlatıp onlara kariyer kazandırmak. Önümüzdeki dönemde hep beraber izleyeceğiz. İyi bir sezon geçiririz inşallah. Zaten takımda da ağabey dediğimiz tecrübeli oyuncularımız da çok fazla. İyi bir ekibiz, yine çok iddialı bir takımız. Önümüzdeki dönem inşallah futbolcu arkadaşlarımızın emeğiyle güzel bir sezon olur. Bu oyuncularla, her biriyle toplantılar yapıp, bu çocukların hepsi esasında fedakarlık yaparak Bodrum'a geldiler. Kariyer mi, para mı seçim yapıp kariyer için geldiler. Bizim de kulüp olarak üzerimize düşen iyi bir ağabeylik. Hocalarımızın desteğiyle beraber bu arkadaşlarımızın kariyer planlamalarını yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönem Bodrum FK'dan çok önemli oyuncuları üst liglere, milli takımımıza göndereceğimiz en büyük hayalimiz" dedi.
'SÜRPRİZLER OLACAK'
Başkan Taner Ankara, "Bugün aldığımız tüm oyuncularla ilgili bizim 3-4 aydır çalışmalarımız vardı. Listemizdeki olan oyuncuları aldık ve bu arkadaşlar bir haftadır zaten kampta. Duyurmak için de acele etmedik. Ama orada önemli olan Bodrum Spor Kulübü hem bir futbol kulübüdür hem de sosyal sorumluluk projesidir. Önce ilçemizle kaynaşacak, sosyal sorumluluk tarafıyla beraber güçlü bir aidiyet, taraftar, seyirci yapısı oluşacak. Onun için önümüzdeki dönemde çok fazla sürprizimiz olacak. Ama burada önemli olan transfer yaptığın, yapmadığın değil, ilçemizle kenetlenmek, burada oynayan futbolcu arkadaşlarımıza güzel bir kariyer planlamasını yapabilmek. Onun için başarı ve başarısızlığı ayrı görmek lazım. Başarı şampiyon olmak mı, başarı bu takımdan 5-6 tane genç arkadaşımızı üst liglere ve milli takıma hediye etmemiz mi? Çünkü 18 takım var, herkes şampiyonluk için oynuyor. Biz geçen sene de yarı finale kadar çıktık. 5 senede 3 tane final, bir yarı final oynayan bir takım var. Mücadele ruhumuz yüksek. Seyircimize en önemli mesajımız mücadele ruhu. Yani gelen seyircimize futbol adına güzel şeyler izlettirebilirsek bizim için en büyük kazanılmışlık bu olacak" şeklinde konuştu.
STK'LAR ELE ELE VERDİ
Bodrum'da, sivil toplum kuruluşları ve mülki idare, kentin ortak paydası Bodrum Futbol Kulübü için tek yürek oldu. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında düzenlenen toplantıda, Bodrum FK Başkanı Taner Ankara ve ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının başkanları bir araya geldi. Bodrum Kaymakamlığı'nda yapılan buluşmada, Bodrum Futbol Kulübü'ne sağlanabilecek katkılar, kurumlar ile yerel paydaşlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve kulübün desteklenmesine yönelik atılacak adımlar kapsamlı şekilde ele alındı. Kentin tüm dinamiklerinin kulübün yanında yer alacağı mesajı verildi.
GÖKDENİZ'E TEŞEKKÜR
Bodrum FK'nın genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar Göztepe ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bodrum FK sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teşekkürler Gökdeniz Bayrakdar. Futbolcumuz Gökdeniz Bayrakdar'ın transferi konusunda Göztepe Spor Kulübü ile sanlaşma sağlanmıştır. 2022/2023 sezonundan bu yana takımımızın formasını giyen 1'inci Lig şampiyonluklarımızda büyük emekleri bulunan değerli oyuncumuza teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi.
BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
Sezonun ilk karşılaşmasında evinde Bursaspor'u konuk edecek olan Bodrum FK'da mücadelenin bilet fiyatları açıklandı. Biletler VIP 448, maraton 248, kale arkası 148 ve misafir tribünü 190 TL'den satışa sunuldu. Yeni sezon öncesinde kombine ve loca satışlarının da devam ettiği belirtildi. Kombine fiyatları 2 bin TL'den başlayıp 8 bin 500 TL'ye kadar çıkarken, loca fiyatları ise 1 milyon 500 bin TL ile 2 milyon 250 bin TL arasında değişiyor.
'SÜRPRİZLER OLACAK'
Başkan Taner Ankara, "Bugün aldığımız tüm oyuncularla ilgili bizim 3-4 aydır çalışmalarımız vardı. Listemizdeki olan oyuncuları aldık ve bu arkadaşlar bir haftadır zaten kampta. Duyurmak için de acele etmedik. Ama orada önemli olan Bodrum Spor Kulübü hem bir futbol kulübüdür hem de sosyal sorumluluk projesidir. Önce ilçemizle kaynaşacak, sosyal sorumluluk tarafıyla beraber güçlü bir aidiyet, taraftar, seyirci yapısı oluşacak. Onun için önümüzdeki dönemde çok fazla sürprizimiz olacak. Ama burada önemli olan transfer yaptığın, yapmadığın değil, ilçemizle kenetlenmek, burada oynayan futbolcu arkadaşlarımıza güzel bir kariyer planlamasını yapabilmek. Onun için başarı ve başarısızlığı ayrı görmek lazım. Başarı şampiyon olmak mı, başarı bu takımdan 5-6 tane genç arkadaşımızı üst liglere ve milli takıma hediye etmemiz mi? Çünkü 18 takım var, herkes şampiyonluk için oynuyor. Biz geçen sene de yarı finale kadar çıktık. 5 senede 3 tane final, bir yarı final oynayan bir takım var. Mücadele ruhumuz yüksek. Seyircimize en önemli mesajımız mücadele ruhu. Yani gelen seyircimize futbol adına güzel şeyler izlettirebilirsek bizim için en büyük kazanılmışlık bu olacak" şeklinde konuştu.
STK'LAR ELE ELE VERDİ
Bodrum'da, sivil toplum kuruluşları ve mülki idare, kentin ortak paydası Bodrum Futbol Kulübü için tek yürek oldu. Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında düzenlenen toplantıda, Bodrum FK Başkanı Taner Ankara ve ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının başkanları bir araya geldi. Bodrum Kaymakamlığı'nda yapılan buluşmada, Bodrum Futbol Kulübü'ne sağlanabilecek katkılar, kurumlar ile yerel paydaşlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve kulübün desteklenmesine yönelik atılacak adımlar kapsamlı şekilde ele alındı. Kentin tüm dinamiklerinin kulübün yanında yer alacağı mesajı verildi.
GÖKDENİZ'E TEŞEKKÜR
Bodrum FK'nın genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar Göztepe ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Bodrum FK sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Teşekkürler Gökdeniz Bayrakdar. Futbolcumuz Gökdeniz Bayrakdar'ın transferi konusunda Göztepe Spor Kulübü ile sanlaşma sağlanmıştır. 2022/2023 sezonundan bu yana takımımızın formasını giyen 1'inci Lig şampiyonluklarımızda büyük emekleri bulunan değerli oyuncumuza teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi.
BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
Sezonun ilk karşılaşmasında evinde Bursaspor'u konuk edecek olan Bodrum FK'da mücadelenin bilet fiyatları açıklandı. Biletler VIP 448, maraton 248, kale arkası 148 ve misafir tribünü 190 TL'den satışa sunuldu. Yeni sezon öncesinde kombine ve loca satışlarının da devam ettiği belirtildi. Kombine fiyatları 2 bin TL'den başlayıp 8 bin 500 TL'ye kadar çıkarken, loca fiyatları ise 1 milyon 500 bin TL ile 2 milyon 250 bin TL arasında değişiyor.