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Fenerbahçe için kritik eşleşmede kazanan Sparta Prag oldu

Fenerbahçe'nin Sturm Graz'ı elemesi halinde rakibinin geleceği eşleşmede Sparta Prag, evindeki maçta Lyon'u 2-1 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 05 Ağustos 2026 00:36 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2026 00:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe için kritik eşleşmede kazanan Sparta Prag oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin, turu geçmesi durumunda play-off turunda galibiyle karşılaşacağı eşleşmenin ilk maçında Sparta Prag, Lyon'u 2-1 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çekya'da oynanan mücadelede konuk Fransız temsilcisi, 45. dakikada Suchomel'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Prag ekibi, 63. dakikada Matej Rynes'in golüyle skora dengeyi getirdi. Lyon'da Tolisso 67'de penaltı vuruşundan yararlanamadı. 69'da John Mercado, Sparta Prag'ı 2-1 üstünlüğe taşıdı.

RÖVANŞ 11 AĞUSTOS'TA

Bu karşılaşmanın rövanşı, 11 Ağustos'ta TSİ 22:00'de Fransa'da oynanacak.

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