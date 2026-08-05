Fenerbahçe için kritik eşleşmede kazanan Sparta Prag oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe'nin, turu geçmesi durumunda play-off turunda galibiyle karşılaşacağı eşleşmenin ilk maçında Sparta Prag, Lyon'u 2-1 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çekya'da oynanan mücadelede konuk Fransız temsilcisi, 45. dakikada Suchomel'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.
Prag ekibi, 63. dakikada Matej Rynes'in golüyle skora dengeyi getirdi. Lyon'da Tolisso 67'de penaltı vuruşundan yararlanamadı. 69'da John Mercado, Sparta Prag'ı 2-1 üstünlüğe taşıdı.
RÖVANŞ 11 AĞUSTOS'TA
Bu karşılaşmanın rövanşı, 11 Ağustos'ta TSİ 22:00'de Fransa'da oynanacak.
Prag ekibi, 63. dakikada Matej Rynes'in golüyle skora dengeyi getirdi. Lyon'da Tolisso 67'de penaltı vuruşundan yararlanamadı. 69'da John Mercado, Sparta Prag'ı 2-1 üstünlüğe taşıdı.
RÖVANŞ 11 AĞUSTOS'TA
Bu karşılaşmanın rövanşı, 11 Ağustos'ta TSİ 22:00'de Fransa'da oynanacak.