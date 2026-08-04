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Süper Lig'e gol çizgisi teknolojisi geliyor!

TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş, Süper Lig'de gol çizgisi teknolojisinin kullanılacağını açıkladı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da Hakem Semineri'nde açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 15:29 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2026 15:34
Haber: Sporx.com
Süper Lig'e gol çizgisi teknolojisi geliyor!
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TFF Merkez Hakem Kurulu'nda yaz semineri düzenlendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, "Yeni sezonda oyunun hızını arttıran, futbolun akışını koruyan ve oyunun marka değerini yükselten bir hakem anlayışı ortaya koyacağız. Oyunun kalitesini düşüren, süreyi boşa harcayan ve futbolun ruhuna zarar veren her davranışa oyun kuralları çerçevesinde kararlılıkla müdahale edeceğiz." dedi.

GOL ÇİZGİSİ TEKNOLOJİSİ GELİYOR

TFF Başkan Vekili Fuat Göktaş da seminerde önemli açıklamalarda bulundu.

Göktaş, "Kamuoyunda çipli top olarak bilinen sistem için gerekli başvurular tamamlandı. Gelişmiş yarı otomatik ofsayt sistemini de Türk futbolunun hizmetine sunacağız. Bu sistemle, hakem kararlarının doğruluğunu ve güvenilirliğini daha da arttıracağız. Sistemin Süper Lig'de uygulanmasına yönelik hazırlıklar planlanan takvim çerçevesinde devam etmektedir." diye konuştu.

"SÜPER LİG'DE UYGULACAĞIZ"

Fuat Göktaş, "Futbolda bir golün doğru şekilde tespit edilmesi, bazen sezonun kaderini değiştirmektir. Gol çizgisi teknolojisi, hata payını ortadan kaldıran ve adalet duygusunu güçlendiren en önemli yeniliklerden biri olacak. Bu teknolojiyi de en kısa sürede Süper Lig'de uygulayacağız. Amacımız, Türk futbolunu her alanda daha ileriye taşımaktır." sözlerini sarf etti.

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