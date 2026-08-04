Beşiktaş, Italiano'nun eski öğrencisi Fabbian'ı gündemine aldı

Forvet ve sağ kanat bölgelerine takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, U23 kontenjanına uygun yabancı oyuncular için de çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların bu doğrultuda gündemine aldığı isimlerden birinin, Fiorentina forması giyen Giovanni Fabbian olduğu öne sürüldü.
ITALIANO OLUMLU GÖRÜŞ BİLDİRDİ
23 yaşındaki orta saha, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Bologna'dan eski öğrencisi.
Fiorentina, devre arasında kiraladığı Fabbian'ın yaklaşık 13 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmıştı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.
Bir süredir Lazio'nun da Fabbian ile ilgilendiği belirtilirken, Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi hakkında olumlu görüş bildirdiği aktarıldı. İtalyan oyuncunun da Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.
43 MAÇTA FORMA GİYDİ
Giovanni Fabbian, geçen sezon 43 karşılaşmada toplam 1996 dakika süre aldı.
Güçlü fiziği ve temaslı oyunuyla öne çıkan 23 yaşındaki orta saha, Italiano'nun tempolu futboluna katkı sağlayabilecek ve iki ceza sahası arasında görev yapabilecek bir oyuncu olarak değerlendiriliyor.
ITALIANO OLUMLU GÖRÜŞ BİLDİRDİ
23 yaşındaki orta saha, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Bologna'dan eski öğrencisi.
Fiorentina, devre arasında kiraladığı Fabbian'ın yaklaşık 13 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmıştı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.
Bir süredir Lazio'nun da Fabbian ile ilgilendiği belirtilirken, Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi hakkında olumlu görüş bildirdiği aktarıldı. İtalyan oyuncunun da Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.
43 MAÇTA FORMA GİYDİ
Giovanni Fabbian, geçen sezon 43 karşılaşmada toplam 1996 dakika süre aldı.
Güçlü fiziği ve temaslı oyunuyla öne çıkan 23 yaşındaki orta saha, Italiano'nun tempolu futboluna katkı sağlayabilecek ve iki ceza sahası arasında görev yapabilecek bir oyuncu olarak değerlendiriliyor.