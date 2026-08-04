04 Ağustos
Mjaellby-Slovan Bratislava
19:00
04 Ağustos
Ararat Armenia-NK Celje
19:00
04 Ağustos
Hapoel Beer Sheva-FK Crvena Zvezda
20:30
04 Ağustos
Sparta Prag-Lyon
21:00
04 Ağustos
Dinamo Zagreb-FK Kauno Zalgiris
21:00
04 Ağustos
Bournemouth-Genoa
15:00
04 Ağustos
Ipswich Town-Le Havre
21:45

Beşiktaş, Italiano'nun eski öğrencisi Fabbian'ı gündemine aldı

U23 kontenjanına uygun yabancı oyuncular için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Giovanni Fabbian'ı listesine aldığı öne sürüldü. Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi için olumlu görüş bildirdiği, İtalyan orta sahanın da transfere sıcak baktığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 04 Ağustos 2026 09:33
Haber: Fanatik
Beşiktaş, Italiano'nun eski öğrencisi Fabbian'ı gündemine aldı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Forvet ve sağ kanat bölgelerine takviye yapmayı planlayan Beşiktaş, U23 kontenjanına uygun yabancı oyuncular için de çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların bu doğrultuda gündemine aldığı isimlerden birinin, Fiorentina forması giyen Giovanni Fabbian olduğu öne sürüldü.

ITALIANO OLUMLU GÖRÜŞ BİLDİRDİ

23 yaşındaki orta saha, Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Bologna'dan eski öğrencisi.

Fiorentina, devre arasında kiraladığı Fabbian'ın yaklaşık 13 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmıştı. İtalyan basınında yer alan haberlere göre genç futbolcunun takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

Bir süredir Lazio'nun da Fabbian ile ilgilendiği belirtilirken, Vincenzo Italiano'nun eski öğrencisi hakkında olumlu görüş bildirdiği aktarıldı. İtalyan oyuncunun da Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

43 MAÇTA FORMA GİYDİ

Giovanni Fabbian, geçen sezon 43 karşılaşmada toplam 1996 dakika süre aldı.

Güçlü fiziği ve temaslı oyunuyla öne çıkan 23 yaşındaki orta saha, Italiano'nun tempolu futboluna katkı sağlayabilecek ve iki ceza sahası arasında görev yapabilecek bir oyuncu olarak değerlendiriliyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.